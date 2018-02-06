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Рогозин: в 2019 году Россия выходит на серийное производство магистрального самолета МС-21-300

07.02.2018 Интерфакс-АВН 464 0
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Линия сборки самолетов МС-21
Линия сборки самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут". На переднем плане первый летный опытный экземпляр самолета МС-21-300 (серийный номер 21001). Иркутск, 17.08.2017.
Источник: irkutskmedia.ru

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия в 2019 году начнёт серийное производство магистрального самолёта, по техническим характеристикам превосходящего продукцию компании "Боинг", сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"В 2019 году мы выходим на серийное производство нашего магистрального самолёта МС-21-300, открываем целую линейку выпуска этих самолетов", - сказал Д.Рогозин во вторник, выступая на коллегии Следственного комитета РФ.

"Это - самолёт, который, как это не удивительно звучит, по своим техническим характеристикам лучше, чем самые последние самолеты производства "Боинга" и Airbus" - подчеркнул Д.Рогозин.
06.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Airbus
Boeing
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МС-21

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