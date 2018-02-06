Серийные поставки танка "Армата" в войска могут начаться с 2019 года - Чемезов



Танк Т-14 "Армата" во время репетиции парада в честь победы в Великой отечественной войне в Москве.

Источник: © AP Photo, Alexander Zemlianichenko Танк Т-14 "Армата" во время репетиции парада в честь победы в Великой отечественной войне в Москве.Источник: © AP Photo, Alexander Zemlianichenko

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Серийные поставки в российскую армию нового танка Т-14 "Армата" могут начаться с 2019 года, сообщил во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Да, могут", - ответил С.Чемезов на вопрос, ожидается ли начало серийных поставок "Арматы" в Вооруженные силы РФ с 2019 года.

По словам главы "Ростеха", в настоящее время идут испытания "Арматы".

"Часть машин уже поставлена. До конца года, наверное, завершим испытания", - сказал С.Чемезов.

Танк Т-14 "Армата" разработан корпорацией "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").

В апреле 2016 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата".

В прошлом августе, отвечая на вопрос "Интерфакса", Ю.Борисов сказал, что партия из 100 танков "Армата" будет поставлена Вооруженным силам РФ до 2020 года.

Заместитель главы "Уралвагонзавода" (Ростех) по спецтехнике Вячеслав Халитов в прошлом ноябре сообщил "Интерфаксу": "Долгосрочный контракт на поставку с Минобороны заключен, серийная поставка будет осуществляться в ближайшие годы. В настоящее время танк Т-14 "Армата" проходит предварительные испытания. Готовность изделия не раз была продемонстрирована в рамках Парада Победы. Неоднократно в рамках закрытых показов руководящему составу Минобороны России были продемонстрированы огневые возможности".

По его словам, помимо танка "Армата" на одноименной платформе созданы тяжелая боевая машина пехоты (БМП) и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

"Хотелось бы отметить, что изделия: танк Т-14, БМП Т-15, БРЭМ Т-16 разрабатываются в рамках одной опытно-конструкторской работы, поэтому и срок выполнения этапов по всем изделиям один. Что же касается принятия их на вооружение, то необходимость в изделиях данного типа была определена заказчиком на этапе открытия опытно-конструкторской работы", - заявил он.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.