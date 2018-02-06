Индонезия и Турция совместно разработают БЛА класса MALE
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Турецкий ударный БЛА Anka.
Источник: TAI
ЦАМТО, 6 февраля. Индонезийская компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) и турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI) близки к подписанию соглашения о сотрудничестве в области разработки ударного средневысотного БЛА большой продолжительности полета (MALE) для ВВС Индонезии.
Как сообщил директор по производству в PTDI Ари Вибово (Arie Wibowo), программа разработки будет базироваться на проекте БЛА "Анка". После подписания соглашения PTDI планирует представить полностью функциональный опытный образец БЛА в течение 12 месяцев.
Компания намерена использовать существующий проект "Анка" и доработать его в соответствии с конкретными требованиями ВВС Индонезии. В настоящее время PTDI и TAI завершают согласование условий реализации совместной программы, в том числе это касается вопросов передачи технологий для поддержки совместной разработки и локализации производства.
На текущий момент требования к новой беспилотной системе, а также объемы покупки не согласованы, тем не менее, ожидается, что заказ будет значительным с учетом ограниченного количества состоящих на вооружении ВС Индонезии БЛА и высокой потребности в них.
В июле 2017 года представители Вооруженных сил Индонезии сообщили о планах закупки ударных беспилотных летательных аппаратов китайского производства, способных обнаруживать, идентифицировать и атаковать цели в исключительной экономической зоне страны. Важным элементом проекта называлась передача технологий. Дальнейший статус этой программы неизвестен.
В последние годы PTDI разработала тактический БЛА "Вулунг", который, предположительно, был принят на вооружение ВВС Индонезии. Также сообщалось о программе разработки средневысотного БЛА большой продолжительности полета консорциумом, в состав которого вошли компании PTDI и PT Len Industri, Министерство обороны, Агентство по оценке и применению технологий, Технологический институт Бандунга. Летные испытания этой платформы запланированы на 2019 год.
Предполагается, что программа создания БЛА компаниями PTDI и TAI будет реализована в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, подписанного правительствами Индонезии и Турции. Соглашение также включает реализацию совместных программ разработки подводных лодок и военно-транспортных самолетов.
В настоящее время страны уже ведут совместную разработку среднего танка. В проекте участвуют индонезийская PT Pindad и компания FNSS Savunma Sistemleri, являющаяся совместным предприятием турецкой Nurol Holding (51%) и BAE Systems (49%). Танк получил обозначение Kaplan MT (MMWT), его опытный образец был представлен на выставке IDEF-2017 в Стамбуле.
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06.02.2018
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