Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индонезия и Турция совместно разработают БЛА класса MALE

07.02.2018 ЦАМТО 188 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА Anka
Турецкий ударный БЛА Anka.
Источник: TAI

ЦАМТО, 6 февраля. Индонезийская компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) и турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI) близки к подписанию соглашения о сотрудничестве в области разработки ударного средневысотного БЛА большой продолжительности полета (MALE) для ВВС Индонезии.

Как сообщил директор по производству в PTDI Ари Вибово (Arie Wibowo), программа разработки будет базироваться на проекте БЛА "Анка". После подписания соглашения PTDI планирует представить полностью функциональный опытный образец БЛА в течение 12 месяцев.

Компания намерена использовать существующий проект "Анка" и доработать его в соответствии с конкретными требованиями ВВС Индонезии. В настоящее время PTDI и TAI завершают согласование условий реализации совместной программы, в том числе это касается вопросов передачи технологий для поддержки совместной разработки и локализации производства.

На текущий момент требования к новой беспилотной системе, а также объемы покупки не согласованы, тем не менее, ожидается, что заказ будет значительным с учетом ограниченного количества состоящих на вооружении ВС Индонезии БЛА и высокой потребности в них.

В июле 2017 года представители Вооруженных сил Индонезии сообщили о планах закупки ударных беспилотных летательных аппаратов китайского производства, способных обнаруживать, идентифицировать и атаковать цели в исключительной экономической зоне страны. Важным элементом проекта называлась передача технологий. Дальнейший статус этой программы неизвестен.

В последние годы PTDI разработала тактический БЛА "Вулунг", который, предположительно, был принят на вооружение ВВС Индонезии. Также сообщалось о программе разработки средневысотного БЛА большой продолжительности полета консорциумом, в состав которого вошли компании PTDI и PT Len Industri, Министерство обороны, Агентство по оценке и применению технологий, Технологический институт Бандунга. Летные испытания этой платформы запланированы на 2019 год.

Предполагается, что программа создания БЛА компаниями PTDI и TAI будет реализована в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, подписанного правительствами Индонезии и Турции. Соглашение также включает реализацию совместных программ разработки подводных лодок и военно-транспортных самолетов.

В настоящее время страны уже ведут совместную разработку среднего танка. В проекте участвуют индонезийская PT Pindad и компания FNSS Savunma Sistemleri, являющаяся совместным предприятием турецкой Nurol Holding (51%) и BAE Systems (49%). Танк получил обозначение Kaplan MT (MMWT), его опытный образец был представлен на выставке IDEF-2017 в Стамбуле.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Турция
Компании
BAE Systems
FNSS Savunma
Nurol
Pindad
TAI
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 12:21
  • 16
Подстава над Идлибом
  • 07.02 12:19
  • 5
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
  • 07.02 12:15
  • 49
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 07.02 12:14
  • 8
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
  • 07.02 11:55
  • 7
Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей
  • 07.02 11:15
  • 8
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 07.02 11:02
  • 461
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.02 10:56
  • 96
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 07.02 10:47
  • 181
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 07.02 10:45
  • 6
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 07.02 10:41
  • 3
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 07.02 10:37
  • 2
Российским военным надо запретить личные гаджеты, считает эксперт
  • 07.02 10:14
  • 28
"Грачам" прописали высоту
  • 07.02 10:08
  • 7
Каждому свое
  • 07.02 09:59
  • 2
Глава НПО машиностроения: Российские военные заинтересовались ракетой "БраМос"
другие обсуждаемые темы