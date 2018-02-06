Россия и Индонезия согласовывают детали контракта на поставку истребителей Су-35
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Истребитель Су-35.
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 6 февраля. Россия и Индонезия заинтересованы в подписании контракта на поставку истребителей Су-35, в настоящее время стороны согласовывают технические детали соглашения.
Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в рамках выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Петухов.
"Переговоры по поставке в Республику Индонезия самолетов Су-35 продолжаются. Главное, что стороны настроены на успешное завершение переговоров. Надеюсь, что эксперты сторон в ближайшее время согласуют отдельные технические аспекты", – сказал он.
Собеседник агентства отметил, что при подготовке данного контракта российская сторона учитывает все требования индонезийского законодательства.
Ранее посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди заявил "РИА Новости", что Индонезия рассчитывает подписать контракт на российские Су-35 до конца 2017 года. По его словам, предполагается поставка 11 самолетов.
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06.02.2018
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