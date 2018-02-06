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В ГД оценили заявление Мэттиса о расширении военных контактов России и США

07.02.2018 РИА Новости 400 0
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Государственная Дума
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Расширение военных контактов США и РФ было бы разумным шагом, позволяющим снизить градус противостояния, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис высказался за расширение контактов с военными РФ.

"Слава богу, что мы этого дождались. Безусловно, у военных есть своя корпоративная среда. И, к сожалению, не по нашей вине она была значительно деформирована последнее время. Если министр обороны США, который держит руку на пульсе ежечасно, даже можно сказать ежеминутно, выразил такую инициативу, то мы все последние годы на ней именно и настаивали", - заявил Шаманов РИА Новости

"Я считаю, что это будет самый правильный, самый разумный момент, который позволит не только снизить градус нашего противостояния, но и значительно обеспечить политико-дипломатическое рассмотрение всех наиболее проблемных вопросов современности", - добавил он.
06.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Шаманов Владимир

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