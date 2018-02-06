Black Hawk станет заменой специализированного боевого вертолета



Многоцелевой вертолет Black Hawk S-70i.

Источник: Sebastien Bozon/AFP Многоцелевой вертолет Black Hawk S-70i.Источник: Sebastien Bozon/AFP

"Военный Паритет", 6 февр. 2018 – Компания Sikorsky завершила квалификационную работу над комплектом вооружения для вертолетов S-70M и S-70i Black Hawk, говорится в сообщении компании, что позволит вертолетам выполнять огневые удары на средней дистанции.

Завершение квалификационных работ в 2017 году стало результатом шестилетней программы разработки системы вооружения, в том числе двух лет испытаний на полигоне Юма в Аризоне.

Выступая на пресс-конференции накануне Сингапурского авиашоу, директор международных программ компании Джо Палумбо сказал, что поставки вооружения уже начались для неназванного оператора, использующего вертолеты в "горячей и сухой" среде. Вероятно, этой страной являются ОАЭ.

Вице-президент Sikorsky по продажам и маркетингу в Азиатско-Тихоокеанском регионе Кристоф Нурит добавил, что набор оружия продается пользователям, которым не нужен специализированный боевой вертолет. В состав вертолетного оружия могут войти ПТУР Hellfire Lockheed Martin AGM-114, ракеты Hydra 70 (в ПУ НАР на 7 и 19 ракет), трехствольный пулемет Gatling GAU-19 калибра 12,7 мм.

Вице-президент по глобальным военным системам и службам "Сикорского" Билл Гостич сообщил, что с интегрированной системой управления вооружением "иностранные операторы могут добавлять внешние пилоны на вертолеты менее чем за три часа до выполнения ударных задач".

Система полностью интегрирована с существующей авионикой, имеется оптико-электронный датчик в носовой части, пилоты имеют нашлемную систему целеуказания. Вертолет может нести максимум 16 ракет Hellfire с лазерной системой наведения.