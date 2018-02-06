JLTV обретет оперативный статус в 2020 году



Один из первых серийных образцов американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) в варианте М1280 в ходе демонстрации на базе морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), июнь 2017 года.

Источник: Matthew Cox / Military.com Один из первых серийных образцов американской легкой бронированной машины Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) в варианте М1280 в ходе демонстрации на базе морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), июнь 2017 года.Источник: Matthew Cox / Military.com

"Военный Паритет", 6 февр. 2018 – Компания Oshkosh Defense сегодня объявила, что армия США разместила заказ на приобретение 416 легких тактических машин JLTV на сумму 106 млн долл. Это восьмой заказ на JLTV, основной контракт был заключен в августе 2015 года.

"В настоящее время программа JLTV находится на стадии мелкосерийного производства, полномасштабное серийное производство должно начаться в 2019 финансовом году. В настоящее время машины имеют пробег более 100 тыс миль, превзойдя требования по надежности", заявил Джордж Мэнсфилд, вице-президент и генеральный менеджер компании. Программа JLTV ожидает, что первоначальная оперативная готовность машин этого типа будет достигнута в начале 2020 финансового года.

Программа была утверждена в 2006 году как замена большей части машин семейства Humvee. Общая стоимость программы составит около 6,75 млрд долл США, будет произведена 19601 машина. Генеральный директор Oshkosh Чарльз Шизс заявил, что в контракте на производство будет задействовано более 300 поставщиков в 31 штате по всей стране.

В сентябре 2011 года компания представила следующее поколение легких вездеходных тактических машин L-ATV Light. В августе 2015 года командование управления жизненным циклом (TACOM) командования сухопутных войск и вооружений армии США (LCMC) выдало компании контракт на фиксированную цену в размере 6,7 млрд долларов на производство совместного легкого тактического транспортного средства (JLTV).