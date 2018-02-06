Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Анки" поступают на вооружение

07.02.2018 Военный паритет 200 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА Anka-S
БЛА Anka-S.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 6 февр. 2018 – Турецкая аэрокосмическая компания TAI передала вооруженным силам страны первые два боевых БЛА Anka-S. TAI Anka это семейство боевых беспилотников, разработанных ВС Турции.

В 2013 году правительство Турции подписало контракт с TAI на производство 10 беспилотников этого типа и наземных станций управления. Согласно этой сделке, серийное производство должно было быть организовано между 2016 и 2018 годами. Международный дебют Anka состоялся в июле 2010 года во время авиасалона в Фарнборо (Великобритания).

БЛА оснащен дизельным двигателем мощностью 155 л.с. и трехлопастным винтом, потолок до 30 000 футов (9 200 м), продолжительность полета до 24 часов.

Anka-S является серийным вариантом, оснащен системой спутниковой связи VS-18C высокой мощности производства компании ViaSat и компьютером управления полетом. Как Anka Block A и Block B, Anka-S будет работать на двигателе Thielert Centurion 2.0S. В настоящее время компания Turkish Engine Industries (TEI) разрабатывает отечественный двигатель для этого беспилотника, который также может работать на реактивном топливе JP-8.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Компании
TAI
Проекты
БПЛА
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 12:21
  • 16
Подстава над Идлибом
  • 07.02 12:19
  • 5
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
  • 07.02 12:15
  • 49
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 07.02 12:14
  • 8
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
  • 07.02 11:55
  • 7
Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей
  • 07.02 11:15
  • 8
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 07.02 11:02
  • 461
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.02 10:56
  • 96
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 07.02 10:47
  • 181
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 07.02 10:45
  • 6
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 07.02 10:41
  • 3
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 07.02 10:37
  • 2
Российским военным надо запретить личные гаджеты, считает эксперт
  • 07.02 10:14
  • 28
"Грачам" прописали высоту
  • 07.02 10:08
  • 7
Каждому свое
  • 07.02 09:59
  • 2
Глава НПО машиностроения: Российские военные заинтересовались ракетой "БраМос"
другие обсуждаемые темы