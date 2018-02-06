"Анки" поступают на вооружение



БЛА Anka-S.

Источник: militaryparitet.com БЛА Anka-S.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 6 февр. 2018 – Турецкая аэрокосмическая компания TAI передала вооруженным силам страны первые два боевых БЛА Anka-S. TAI Anka это семейство боевых беспилотников, разработанных ВС Турции.

В 2013 году правительство Турции подписало контракт с TAI на производство 10 беспилотников этого типа и наземных станций управления. Согласно этой сделке, серийное производство должно было быть организовано между 2016 и 2018 годами. Международный дебют Anka состоялся в июле 2010 года во время авиасалона в Фарнборо (Великобритания).

БЛА оснащен дизельным двигателем мощностью 155 л.с. и трехлопастным винтом, потолок до 30 000 футов (9 200 м), продолжительность полета до 24 часов.

Anka-S является серийным вариантом, оснащен системой спутниковой связи VS-18C высокой мощности производства компании ViaSat и компьютером управления полетом. Как Anka Block A и Block B, Anka-S будет работать на двигателе Thielert Centurion 2.0S. В настоящее время компания Turkish Engine Industries (TEI) разрабатывает отечественный двигатель для этого беспилотника, который также может работать на реактивном топливе JP-8.