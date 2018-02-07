38-тонный MIV BOXER не имеет себе равных в мире



MARV Boxer at DSEI 2017 Defence Exhibition in UK.

Источник: Army Recognition MARV Boxer at DSEI 2017 Defence Exhibition in UK.Источник: Army Recognition

"Военный Паритет", 6 февр. 2018 – Ведущие британские оборонные компании BAE Systems, Pearson Engineering и Thales UK подписали соглашения с консорциумом ARTEC в качестве партнеров по производству бронетранспортеров BOXER.

Если бронетранспортер будет выбран в качестве механизированной пехотной машины (Mechanised Infantry Vehicle - MIV) следующего поколения для британской армии, по меньшей мере, 60% компонентов и полная сборка машин будут проходить в Великобритании.

Чтобы обеспечить наилучшие условия для британского налогоплательщика, ARTEC определила конкурентный процесс для основных партнеров и цепочек поставок. По оценкам, инвестиции ARTEC в британскую цепочку создания стоимости обеспечивают или создают, по меньшей мере, 1000 рабочих мест по всей стране. Партнерский подход обеспечит полное участие британских компаний в цепочке поставок MIV. Rolls Royce, ParkerHannifin, WFEL и дочерние компании ARTEC также будут поставлять британские компоненты. Кроме того, Rheinmetall намерен создать в рамках этой программы современный центр производства и интеграции бронетехники - этот шаг демонстрирует приверженность немецкой компании к участию в производстве БТР в Великобритании.

В 1999-2004 годах Великобритания играла важную роль в разработке и испытаниях BOXER. Великобритания восстановила права главного партнера в проекте, что позволит ей экспортировать машины, собранные в стране.

BOXER доказал все соответствия ключевым требованиям британской армии. Высокая мобильность, широкий диапазон возможностей и максимальная защита для солдат, которые эксплуатируют БТР, делают его идеальным решением для операций в Великобритании. Приблизительно 700 машин (поставленных или заказанных), отвечают стандартам НАТО для европейских участников альянса.

Разработанный Rheinmetall в сотрудничестве с другими ведущими оборонными компаниями, Boxer MRAV является одним из самых современных в мире колесных тактических автомобилей с колесной формулой 8х8. Машины уже находятся на вооружении армий Германии и Нидерландов, заказаны Литвой, силы обороны Австралии недавно завершили испытания машины и примут решение о закупках. "Боксер" уже хорошо зарекомендовал себя в составе подразделений бундесвера в Афганистане.

Благодаря дополнительной модульной броне, "Боксер" является самым защищенным в мире БТР класса 8x8, обладает высокой проходимостью вне дорог. Благодаря турбодизельному двигателю 710 HP-MTU машина может достичь максимальной скорости 103 км/ч при полной боевой массе 36,5 тонн. В качестве опции также доступна конфигурация БТР с боевой массой 38,5 тонн, оснащенного двигателем 800 HP MTU. Последняя версия БТР Boxer A2 включает в себя многочисленные улучшения как в шасси, так и в оборудовании.