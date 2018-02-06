Китай снова заявил о своих амбициях в гражданской авиации



Модель серийного пассажирского авиалайнера C919.

Источник: militaryparitet.com Модель серийного пассажирского авиалайнера C919.Источник: militaryparitet.com

Заместитель генерального директора COMAC по продажам и маркетингу Лу Чжэн в кулуарах авиасалона Singapore Airshow сообщил журналистам, что компания ожидает сертификацию самолета в течение трех или четырех лет. СОМАС также вела переговоры с властями США.

Первой авиакомпанией, которая получит С919, станет China Eastern Airlines. C919, который будет конкурировать с Boeing 737 и Airbus A320, является символом гражданских аэрокосмических амбиций Китая и стремлением президента Си Цзиньпина модернизировать промышленность на основе самых передовых технологий, сообщает агентство Reuters.

Между первым и вторым испытательными полетами C919 был почти пятимесячный перерыв, что намного длиннее, чем у других новых самолетов. Этот факт вызвала обеспокоенность по поводу того, что планы COMAC по доставке самолетов отстают от графика. С тех пор самолет выполнил несколько полетов, включая перелет на большую дальность.

Лу также сказал, что американская и европейская сертификации должны последовать за одобрением китайских регулирующих органов. Европейский авиационный регулятор безопасности начал процесс сертификации, но его коллега из США пока не начинал этот процесс, сказал он. Лу описал отношения СОМАС с Airbus и Bombardier, а также Boeing и Embraer как "нормальные партнерские", но сказал, что эти компании являются конкурентами на рынках, где появятся C919 и ARJ21.

"Это будет иметь последствия, но они также будут чувствовать нашу конкуренцию. Мы будем работать, чтобы догнать их, и имеем все возможности стать лидером рынка. Но это долгий путь", сказал Лу. Он добавил, что компания не планирует заключать какие-либо контракты на авиасалоне в Сингапуре, но будут вестись переговоры с потенциальными клиентами из Юго-Восточной Азии.

Компания, которая также разрабатывает широкофюзеляжный дальнемагистральный реактивный лайнер С929 (нижнее фото) совместно с Россией, заявила, что 21 декабря выдала запросы на предложения по поставке двигателей для этого самолета. Российские официальные лица заявили, что обе страны будут создавать собственный двигатель для этого проекта.