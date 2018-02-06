Финляндия приобретет американские противокорабельные ракеты Harpoon и зенитные ракеты ESSM

Aгентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 5 января 2018 года направило в Конгресс США уведомления о предстоящей продаже Финляндии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) партии ракетного вооружения, включая корабельные зенитные управляемые ракеты Raytheon ESSM и противокорабельные ракеты Boeing Harpoon Block II+ ER для оснащения четырех перспективных корветов, планируемых к постройке для ВМС Финляндии по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), а также ракетных катеров типа Hamina и береговых ракетных частей.

Проектный облик перспективного финского корвета по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), предполагаемого к оснащению американскими зенитными управляемыми ракетами Raytheon ESSM и противокорабельными ракетами Boeing Harpoon Block II+ ER (с) Оборонительные силы Финляндии

Cогласно первому уведомлению, Финляндии предполагается продажа 68 корабельных зенитных управляемых ракет Raytheon ESSM. В поставку войдут также одна учебная ракета в инертном снаряжении, 17 четырехзарядных контейнеров Mk 25 для размещения в вертикальных пусковых установках, восемь транспортных контейнеров Mk 783, а также сопутствующее оборудование, запчасти, документация и программа обучения. Предполагаемая стоимость поставки 112,7 млн долл. ЗУР предназначены для оснащения четырех перспективных корветов, планируемых к постройке для ВМС Финляндии по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020")

Согласно другому уведомлению, Финляндии предполагается продажа 100 противокорабельных ракет Boeing RGM-84Q-4 Harpoon Block II+ Extended Range (ER) Grade B и 12 противокорабельных ракет Boeing RGM-84L-4 Harpoon Block II Grade B. В поставку также войдут 12 комплектов для модернизации противокорабельных ракет RGM-84L-4 до уровня RGM-84Q-4 Harpoon Block II+ ER Grade B, четыре учебные ракеты RTM-84L-4 Harpoon Block II Grade B и четыре учебные ракеты RTM-84Q-4 Harpoon Block II+ ER Grade B, а также сопутствующее оборудование, запчасти, документация и программа обучения. Предполагаемая стоимость поставки 622 млн долл.

Согласно уведомлению, приобретаемые ракеты Harpoon приобретаются для оснащения четырех перспективных корветов, планируемых к постройке для ВМС Финляндии по программе Laivue 2020 ("Флотилия 2020"), а также ракетных катеров типа Hamina и береговых ракетных частей.

Комментарий bmpd. Таким образом, Финляндия станет первым известным заказчиком противокорабельной ракеты Harpoon Block II+ ER, именуемой также Harpoon Next Generation и продвигаемой Boeing на рынке с 2015 года.

Решение о выборе Финляндией американских ЗУР ESSM и противокорабельных ракет Harpoon для оснащения четырех перспективных корветов по программе Laivue 2020 выглядит достаточно неожиданным, поскольку раньше сообщения о предполагаемых противокорабельных ракетных системах для этих корветов вращались вокруг выбора из "традиционных" "северных" вариантов в виде Saab RBS-15 Mk 4 и Kongsberg NSM. Сейчас на вооружении финских ракетных катеров типов Rauma и Hamina, а также частей береговой обороны Финляндии состоят противокорабельные ракеты RBS-15SF (Mk 2, позднее частично модернизированные до уровня Mk 3). ВМС Финляндии также уже имеют на вооружении южноафриканский корабельный ЗРК малой дальности Denel Umkhonto-IR Block 2, хотя появлялись сообщения, что финский флот не удовлетворен этой системой.

Решение о выборе американского ракетного вооружения для оснащения перспективных корветов по программе Laivue 2020, безусловно, носит политический характер, и отражает стремление Финляндии усилить военные связи с США.

Программа строительства четырех перспективных корветов Laivue 2020 ("Флотилия 2020") общей стоимостью более 1,2 млрд евро (видимо, без учета стоимости закупаемого вооружения) является основной перспективной программой ВМС Финляндии призванной создать ядро финского флота на длительную перспективу. В составе ВМС Финляндии четыре новых корвета должны заменить четыре ракетных катера типа Rauma, два минных заградителя типа Hämeenmaa и выведенный из состава флота в конце 2013 года минный заградитель и флагманский корабль флота Pohjanmaa. В 2017 году для проектирования и строительства корветов по этой программе министерством обороны Финляндии выбрало верфь Rauma Marine Constructions в Раума. Заключение контракта на постройку кораблей с данным предприятием ожидается в 2018 году, с началом строительства головного корвета в 2019 году. Головной корабль должен быть передан на испытания в 2022 году, со сдачей всех четырех корветов к 2027 году и достижением ими боеготовности в 2028 году.

По последним опубликованным данным, корветы программы Laivue 2020 должны быть достаточно крупными кораблями полным водоизмещением около 3000 тонн, длиной 105 м, шириной 15 м и осадкой 5 м. Экипаж от 66 до 120 человек.

Судя по уведомлению DSCA, финские ракетные катера типа Hanina в ходе предстояшей модернизации также вместо противокорабельных ракет RBS-15SF должны получить ракетный комплекс Harpoon Block II.