Маск раскрыл будущее Falcon Heavy



Илон Маск.

Источник: google.com Илон Маск.Источник: google.com

Глава американской компании SpaceX Илон Маск раскрыл планы на будущее сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает SpaceNews с предполетной конференции, посвященной ее первому запуску.

Бизнесмен заявил, что одной из важнейших целей пуска станет демонстрация ВВС США возможностей Falcon Heavy по выведению космических аппаратов непосредственно на геостационарную орбиту, а также в дальний космос. В частности, вторая ступень носителя вместе с полезной нагрузкой будет совершать шестичасовые маневры на околоземной орбите, сопровождающиеся работой в экстремальных условиях (прохождение сквозь радиационные пояса Земли).

Также Falcon Heavy отправит полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту Маск назвал крайне малой. В случае успеха этого проекта в 2018 году произойдет еще два пуска Falcon Heavy. Речь идет о миссиях Arabsat 6A (в интересах Саудовской Аравии) и Space Test Program 2 (для ВВС США).

Наихудший сценарий развития событий, согласно Маску, заключается во взрыве Falcon Heavy на стартовом столе, что приведет к ремонту последнего, который займет 9-12 месяцев. Возможные проблемы со сверхтяжелой ракетой бизнесмен видит в одновременной работе 27 двигателей сверхтяжелой ракеты.

Маск заявил, что SpaceX могла бы создать на основе Falcon Heavy еще более грузоподъемный носитель Falcon Super Heavy за счет увеличения числа боковых ускорителей. Однако в настоящий момент компания концентрируется на разработке BFR (Big Falcon Rocket), работы по которой, со слов бизнесмена, идут в опережающем темпе. По этой причине SpaceX не планирует сертифицировать Falcon Heavy для пилотируемых пусков.

Бизнесмен подтвердил, что SpaceX способна оперативно собирать столько ракет Falcon Heavy, сколько потребуется заказчикам, а их стоимость будет сравнима с ценой Falcon 9.

Стартовое окно для первого пуска Falcon Heavy откроется 6 февраля 2018 года в 21:30 по московскому времени и закроется в полночь. Вероятность пуска Маск оценивает в 70-80 процентов, шансы на его успешность — в 50 процентов.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9. На низкую околоземную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость пуска в зависимости от полезной нагрузки составит 90-120 миллионов долларов. Как и в случае Falcon 9, после старта Falcon Heavy компания планирует сохранить центральный блок и боковые ускорители.