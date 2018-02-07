Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей
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Высокооборотный судовой дизельный двигатель CHD622V20 производства китайского предприятия Henan Diesel Engine Industry Co., Ltd, приобретаемый для оснащения строящихся для ВМФ России малых ракетных кораблей проекта 21631.
Источник: Henan Diesel Engine Industry
Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" минимум до апреля 2018 года, сообщил Mil.Press FlotProm информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 китайского производства. "Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува, и недочеты устранят", — заявил собеседник издания.
Изначально девять кораблей строящейся серии должны были получить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако в результате прекращения поставок из-за санкций дизели установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014-2015 годах. На оставшиеся командование ВМФ решило поставить китайские CHD622V20. По словам главного конструктора дизеля М150 "Пульсар" ПАО "Звезда" Александра Архипова, они являются лицензионной копией немецкого дизеля Deutz TBD622.
Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что китайский двигатель создавали для гражданских судов и он не рассчитан на военные нагрузки на энергоустановку. "Военно-морские скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем", — добавил специалист.
В мае 2017 года генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Ренат Мистахов заявлял, что ВМФ России получит "Вышний Волочек" в октябре того же года. Корабль должен войти в состав 41-й ордена Нахимова бригады ракетных катеров Черноморского флота с пунктом базирования в Севастополе.
Корабль проекта 21631 разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Многоцелевые корабли, оснащенные современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, включая восемь ракет "Калибр". Водоизмещение корабля составляет 949 тонн, длина — 75 метров, ширина — 11 метров. Максимальная скорость — 25 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 10 суток. Экипаж — 52 человека.
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06.02.2018
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Военкор
224
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№1
07.02.2018 06:33
Цитата, q
Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что китайский двигатель создавали для гражданских судов и он не рассчитан на военные нагрузки на энергоустановку. "Военно-морские скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем"Ну так а почему "Пульсар" не ставят, а покупают китайское г-но!?
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gvinpin
297
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№2
07.02.2018 06:43
Цитата, Военкор сообщ. №1
Ну так а почему "Пульсар" не ставят, а покупают китайское г-но!?Пульсар 1830 кВт а китайский 3000.
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Алексей60
2590
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№3
07.02.2018 07:07
А в России когда-то дизели делали, на заводе "Русский дизель".
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Восход
13622
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№4
07.02.2018 08:39
Я помню кто-то на этом форуме доказывал, что Китай делает годные судовые дизели;-)
Причем это далеко ни первая поломка китайского дизеля на нашем флоте.
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sivuch1239
534
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№5
07.02.2018 09:29
Цитата, Алексей60 сообщ. №3Насколько я помню , их делали звездюки . По крайней мере , на корабле с моим ником
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kladbische
35
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№6
07.02.2018 11:42
Радуют проблемы в Китайских дизелях! Чем больше их будет тем быстрее начнут свои делать.
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GaL
37
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№7
07.02.2018 11:55
Цитата, Восход сообщ. №4
а сколько поломок дизелей у китайского флота (который довольно активно бороздит мировые океаны) не подскажите?..
да и в самой статье написано черным по белому,что проблемы из-за того,что двигатель для гражданских судов попытались присобачить на военные...
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