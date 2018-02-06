РФ и Ливан заключат соглашение о военном сотрудничестве



ВС Ливана.

Источник: zaiprotiv.info ВС Ливана.Источник: zaiprotiv.info

Одним из направлений совместной деятельности станет борьба с терроризмом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия планирует заключить с Ливаном соглашение о военном сотрудничестве. Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, Минобороны РФ должно провести переговоры с ливанскими коллегами и заключить соответствующий договор.

В проекте соглашения перечисляются основные направления сотрудничества. Так, стороны намерены проводить "обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, усиления борьбы с терроризмом"; "развивать отношения в области совместной подготовки войск, информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры". Также среди направлений сотрудничества называются "взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасению на море; взаимодействие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и пиратством".

Военные РФ и Ливана предполагают обмениваться визитами делегаций, участвовать в военных учениях или присутствовать на них в качестве наблюдателей, проводить рабочие встречи экспертов, проводить обучение и подготовку военных кадров. Кроме того, планируется проводить "заходы военных кораблей и визиты военной авиации по приглашению сторон".