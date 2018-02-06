Источник: вертолет Ка-226Т может получить новый двигатель
|
|
Вертолет Ка-226Т.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Сейчас сразу несколько отечественных производителей занимаются разработкой новой силовой установки
СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Российские разработчики рассматривают возможность установки нового двигателя на легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в российской делегации на международной выставке Singapore Airshow 2018.
В настоящее время вертолет Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran.
"Российские разработчики рассматривают альтернативные варианты по двигателю для вертолета Ка-226Т. Целый ряд отечественных производителей ведет работу над аналогами той силовой установки, которая используется в настоящее время. В частности, свои проекты готовят НПП "Аэросила", Уральский завод гражданской авиации и холдинг "Технодинамика", - сказал собеседник агентства.
Он также напомнил, что у российских вертолетостроителей уже имеется успешный опыт оснащения российского вертолета двигателем иностранного производства - на легкий вертолет "Ансат" устанавливаются двигатели PW 207K компании Pratt&Whitney.
"Окончательное решение еще не принято, определяющим фактором станет максимальная коммерческая привлекательность проекта за счет цены и жизненного цикла изделия", - уточнил источник.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шесть человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
|
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.06.2016 Испытания нового двигателя для Ка-226Т и "Ансата" начнутся в 2018 году
14.06.2016 Вертолетный лабиринт
23.05.2016 HeliRussia-2016: что показали на международной вертолетной выставке
23.05.2016 «Технодинамика» за 4 года заместит импортные двигатели для Ка-226
20.05.2016 «Технодинамика» начинает разработку двигателей для легких вертолетов
24.09.2015 Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев: «Мы всегда готовы к диалогу»
28.08.2015 Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
09.06.2014 «Вертолеты России» работают над импортозамещением