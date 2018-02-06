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Источник: вертолет Ка-226Т может получить новый двигатель

07.02.2018 ТАСС 465 0
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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Сейчас сразу несколько отечественных производителей занимаются разработкой новой силовой установки

СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Российские разработчики рассматривают возможность установки нового двигателя на легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в российской делегации на международной выставке Singapore Airshow 2018.

В настоящее время вертолет Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran.

"Российские разработчики рассматривают альтернативные варианты по двигателю для вертолета Ка-226Т. Целый ряд отечественных производителей ведет работу над аналогами той силовой установки, которая используется в настоящее время. В частности, свои проекты готовят НПП "Аэросила", Уральский завод гражданской авиации и холдинг "Технодинамика", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что у российских вертолетостроителей уже имеется успешный опыт оснащения российского вертолета двигателем иностранного производства - на легкий вертолет "Ансат" устанавливаются двигатели PW 207K компании Pratt&Whitney.

"Окончательное решение еще не принято, определяющим фактором станет максимальная коммерческая привлекательность проекта за счет цены и жизненного цикла изделия", - уточнил источник.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шесть человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сингапуp
Франция
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Компании
Pratt&Whitney
Safran
Аэросила НПП
Технодинамика

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