Чемезов: машиностроители Европы понимают, что изолировать Россию бесперспективно
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Сергей Чемезов.
Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
В качестве положительного примера двустороннего сотрудничества глава Ростеха привел Чехию
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Санкционная политика Запада сказалась на международной деятельности Союзмаша России, однако зарубежные партнеры понимают, что изолирование РФ не имеет перспектив. Об этом во вторник заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Санкционная политика Запада внесла значительные корректировки в международную деятельность Союза машиностроителей России. Реализация соглашений о сотрудничестве с западными партнерами оказалась значительно затруднена. Исключением является Чехия. С Ассоциацией машиностроителей этой страны поддерживаются контакты, в то же время в деловых и политических кругах западных стран растет понимание бесперспективности попыток изолировать Россию", - сказал он.
Ранее официальный представитель Федеральной службы по ВТС Мария Воробьева рассказала, что Россия в прошлом году, несмотря на санкции, обрела новых партнеров по военно-техническому сотрудничеству, в том числе из тех стран, которые раньше покупали оружие в США. Она рассказала, что российские предприятия работают в условиях санкций на протяжении нескольких лет, и существенного влияния на объемы ВТС они не оказали. Также Воробьева назвала санкции механизмом недобросовестной конкуренции.
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06.02.2018
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