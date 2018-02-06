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"Калашников" заключил контракт с Минобороны на поставку новейших пулеметов РПК-16

07.02.2018 ТАСС 720 0
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РПК-16
Источник: © Пресс-служба концерна

Премьера оружия состоялась на выставке вооружений "Армия-2016"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ уже подписали контракт на поставку новейших пулеметов РПК-16. Об этом во вторник сообщил гендиректор концерна Алексей Криворучко.

"Есть", - сказал Криворучко, отвечая на соответствующий вопрос.

Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Его премьера состоялась на выставке вооружений "Армия-2016".

Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол). Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
РПК-16
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX

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