Началось перевооружение Псковского соединения ВДВ на новейшие боевые машины десанта БМД-4М
|
|
Боевая машина десанта БМД-4М на полигоне в Алабино.
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов
Псков. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Псковское соединение Воздушно-десантных войск получило во вторник батальонный комплект новейшей бронетехники - боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ.
"По Государственной программе вооружения сегодня 104-й десантно-штурмовой полк Псковской десантно-штурмовой дивизии получает батальонный комплект самой современной техники", - заявил на торжественной церемонии передачи техники командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Как отметил командующий, "оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники - важнейший этап в развитии войск".
"Псковское соединение получает батальонный комплект боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" в канун 100-летия создания Красной Армии на легендарной Псковской земле", - подчеркнул он.
Командующий выразил признательность конструкторам, инженерам и рабочим, создававшим новые боевые машины.
"Уверен, что в ближайшем будущем другие соединения ВДВ также планово получат грозные боевые машины", - сказал А.Сердюков.
Командующий напомнил, что 104-й полк прошел через многие вооруженные конфликты и миротворческие операции.
В ходе церемонии командиры боевых машин получили технические формуляры на новую технику.
Псковское десантно-штурмовое соединение - третье в ВДВ, перевооружаемое на БМД-4М и БТР-МДМ.
|
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.12.2017 Десант обрастает броней. Чем будут воевать ВДВ России в будущем
29.11.2017 Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
03.08.2017 В России отмечают 87-летие Воздушно-десантных войск
02.08.2017 ВДВ РФ до конца года проведут десантирование новой техники 30 раз
01.08.2017 ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
19.05.2017 Десант и пехоту сделают финансово устойчивыми
03.05.2017 Парашют Д-10 для экипировки "Ратник" модернизируют в 2018 году
02.05.2017 Семь тысяч десантников примут участие в праздновании Дня Победы