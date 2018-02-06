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Началось перевооружение Псковского соединения ВДВ на новейшие боевые машины десанта БМД-4М

07.02.2018 Интерфакс-АВН 284 0
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Боевая машина десанта БМД-4М
Боевая машина десанта БМД-4М на полигоне в Алабино.
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Псков. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Псковское соединение Воздушно-десантных войск получило во вторник батальонный комплект новейшей бронетехники - боевые машины десанта БМД-4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ.

"По Государственной программе вооружения сегодня 104-й десантно-штурмовой полк Псковской десантно-штурмовой дивизии получает батальонный комплект самой современной техники", - заявил на торжественной церемонии передачи техники командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как отметил командующий, "оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники - важнейший этап в развитии войск".

"Псковское соединение получает батальонный комплект боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" в канун 100-летия создания Красной Армии на легендарной Псковской земле", - подчеркнул он.

Командующий выразил признательность конструкторам, инженерам и рабочим, создававшим новые боевые машины.

"Уверен, что в ближайшем будущем другие соединения ВДВ также планово получат грозные боевые машины", - сказал А.Сердюков.

Командующий напомнил, что 104-й полк прошел через многие вооруженные конфликты и миротворческие операции.

В ходе церемонии командиры боевых машин получили технические формуляры на новую технику.

Псковское десантно-штурмовое соединение - третье в ВДВ, перевооружаемое на БМД-4М и БТР-МДМ.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Персоны
Сердюков Анатолий

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