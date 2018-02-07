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Сирийское возмездие: русская вакуумная царь-бомба заждалась

07.02.2018 Вестник Мордовии 794 1
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Авиабомба КАБ-1500
Взрыв полуторатонной авиабомбы КАБ-1500.
Источник: rg.ru

Операция российских ВКС в Сирии стала не только борьбой с международным терроризмом на дальних рубежах, но и позволила испытать самые новейшие образцы отечественного оружия.

На Ближнем Востоке впервые были опробованы в деле российские самолеты и беспилотники, крылатые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ, артиллерийская и бронетанковая техника.

Однако так и не проверена в деле российская термобарическая царь-бомба. Этот объемно-детонирующий боеприпас равен детонации более 40 т тротила. После мощного взрыва радиус сплошного поражения достигает трех сотен метров.

Как отмечалось, данное взрывное устройство по своей разрушительной силе вполне может соревноваться с некоторыми видами тактического ядерного оружия.

В качестве средства доставки используются российские дальние бомбардировщики Ту-160.

Военные эксперты считают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью нашего пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых группировок. Но перед этим должна быть проведена эвакуация гражданского населения.


Дмитрий Лемешко
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-160
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
PL
Восход
13622
№1
07.02.2018 08:46
Таки да. Если ли бомба или это блеф? Пока больше похоже на второе...
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