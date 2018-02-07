Сирийское возмездие: русская вакуумная царь-бомба заждалась



Взрыв полуторатонной авиабомбы КАБ-1500.

Источник: rg.ru Взрыв полуторатонной авиабомбы КАБ-1500.Источник: rg.ru

Операция российских ВКС в Сирии стала не только борьбой с международным терроризмом на дальних рубежах, но и позволила испытать самые новейшие образцы отечественного оружия.

На Ближнем Востоке впервые были опробованы в деле российские самолеты и беспилотники, крылатые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ, артиллерийская и бронетанковая техника.

Однако так и не проверена в деле российская термобарическая царь-бомба. Этот объемно-детонирующий боеприпас равен детонации более 40 т тротила. После мощного взрыва радиус сплошного поражения достигает трех сотен метров.

Как отмечалось, данное взрывное устройство по своей разрушительной силе вполне может соревноваться с некоторыми видами тактического ядерного оружия.

В качестве средства доставки используются российские дальние бомбардировщики Ту-160.

Военные эксперты считают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью нашего пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых группировок. Но перед этим должна быть проведена эвакуация гражданского населения.

Дмитрий Лемешко