Сирийское возмездие: русская вакуумная царь-бомба заждалась
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Взрыв полуторатонной авиабомбы КАБ-1500.
Источник: rg.ru
Операция российских ВКС в Сирии стала не только борьбой с международным терроризмом на дальних рубежах, но и позволила испытать самые новейшие образцы отечественного оружия.
На Ближнем Востоке впервые были опробованы в деле российские самолеты и беспилотники, крылатые ракеты, комплексы ПВО и РЭБ, артиллерийская и бронетанковая техника.
Однако так и не проверена в деле российская термобарическая царь-бомба. Этот объемно-детонирующий боеприпас равен детонации более 40 т тротила. После мощного взрыва радиус сплошного поражения достигает трех сотен метров.
Как отмечалось, данное взрывное устройство по своей разрушительной силе вполне может соревноваться с некоторыми видами тактического ядерного оружия.
В качестве средства доставки используются российские дальние бомбардировщики Ту-160.
Военные эксперты считают, что очередная изуверская выходка террористов, связанная с гибелью нашего пилота, по сути, развязала руки для удара по военной инфраструктуре непримиримых группировок. Но перед этим должна быть проведена эвакуация гражданского населения.
Дмитрий Лемешко
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06.02.2018
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