"Вертолеты России" передали два Ми-8АМТ "Сбербанк Лизингу"



Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТ.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТ.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" в рамках исполнения контракта с компанией "Сбербанк Лизинг" передал заказчику два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ, произведенных на Улан-Удэнском авиационном заводе. Эксплуатантом вертолетов выступит АО "Авиакомпания Конверс Авиа".

Новейшие вертолеты после передачи АО «Авиакомпания Конверс Авиа» сразу приступят к выполнению авиационного обслуживания по долгосрочным договорам – перевозке вахтового персонала в интересах крупнейших нефтедобывающих предприятий России.

"Сотрудничество с такими компаниями как "Сбербанк Лизинг" позволяет "Вертолетам России" расширять географию и объемы поставок гражданской техники, что полностью отвечает интересам холдинга и стратегии его развития. Мы намерены и дальше работать с нашими партнерами в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве, продвигая на российский рынок новейшие вертолеты гражданского назначения", – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе вертолета Ми-8Т. При разработке Ми-8АМТ был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.

В мае 2017 года в рамках международной выставки HeliRussia-2017 "Вертолеты России" и "Сбербанк Лизинг" подписали меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники. Помимо передачи в лизинг двух вертолетов Ми-8АМТ, меморандум, рассчитанный до конца 2019 года, предусматривает совместное продвижение на российский рынок вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также вертолетов Ансат и Ми-8МТВ-1, выпускаемых Казанским вертолетным заводом.