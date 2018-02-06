"Вертолеты России" передали два Ми-8АМТ "Сбербанк Лизингу"
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Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТ.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг "Вертолеты России" в рамках исполнения контракта с компанией "Сбербанк Лизинг" передал заказчику два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ, произведенных на Улан-Удэнском авиационном заводе. Эксплуатантом вертолетов выступит АО "Авиакомпания Конверс Авиа".
Новейшие вертолеты после передачи АО «Авиакомпания Конверс Авиа» сразу приступят к выполнению авиационного обслуживания по долгосрочным договорам – перевозке вахтового персонала в интересах крупнейших нефтедобывающих предприятий России.
"Сотрудничество с такими компаниями как "Сбербанк Лизинг" позволяет "Вертолетам России" расширять географию и объемы поставок гражданской техники, что полностью отвечает интересам холдинга и стратегии его развития. Мы намерены и дальше работать с нашими партнерами в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве, продвигая на российский рынок новейшие вертолеты гражданского назначения", – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе вертолета Ми-8Т. При разработке Ми-8АМТ был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.
В мае 2017 года в рамках международной выставки HeliRussia-2017 "Вертолеты России" и "Сбербанк Лизинг" подписали меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники. Помимо передачи в лизинг двух вертолетов Ми-8АМТ, меморандум, рассчитанный до конца 2019 года, предусматривает совместное продвижение на российский рынок вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также вертолетов Ансат и Ми-8МТВ-1, выпускаемых Казанским вертолетным заводом.
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06.02.2018
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