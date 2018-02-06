Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" передали два Ми-8АМТ "Сбербанк Лизингу"

06.02.2018 АО «Вертолеты России» 164 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-8АМТ
Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТ.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" в рамках исполнения контракта с компанией "Сбербанк Лизинг" передал заказчику два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ, произведенных на Улан-Удэнском авиационном заводе. Эксплуатантом вертолетов выступит АО "Авиакомпания Конверс Авиа".


Новейшие вертолеты после передачи АО «Авиакомпания Конверс Авиа» сразу приступят к выполнению авиационного обслуживания по долгосрочным договорам – перевозке вахтового персонала в интересах крупнейших нефтедобывающих предприятий России.


"Сотрудничество с такими компаниями как "Сбербанк Лизинг" позволяет "Вертолетам России" расширять географию и объемы поставок гражданской техники, что полностью отвечает интересам холдинга и стратегии его развития. Мы намерены и дальше работать с нашими партнерами в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве, продвигая на российский рынок новейшие вертолеты гражданского назначения", – подчеркнул заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.


Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолетом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе вертолета Ми-8Т. При разработке Ми-8АМТ был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.


В мае 2017 года в рамках международной выставки HeliRussia-2017 "Вертолеты России" и "Сбербанк Лизинг" подписали меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники. Помимо передачи в лизинг двух вертолетов Ми-8АМТ, меморандум, рассчитанный до конца 2019 года, предусматривает совместное продвижение на российский рынок вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода, а также вертолетов Ансат и Ми-8МТВ-1, выпускаемых Казанским вертолетным заводом.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
У-УАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 23:46
  • 6
Гранатометчики ВВО освоили новый способ уничтожения бронетехники
  • 06.02 23:08
  • 5
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 06.02 23:00
  • 17
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 06.02 22:52
  • 172
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 06.02 22:46
  • 44
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 06.02 22:30
  • 175
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 06.02 22:26
  • 4
Каждому свое
  • 06.02 22:08
  • 93
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 06.02 21:44
  • 18
Россиян предложили обложить "лунным оброком"
  • 06.02 21:38
  • 24
"Грачам" прописали высоту
  • 06.02 21:30
  • 4045
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.02 20:13
  • 14
Американцы показали боевых «Гремлинов»
  • 06.02 20:04
  • 6191
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.02 19:46
  • 77
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 06.02 18:27
  • 16235
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы