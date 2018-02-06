Смазочно-охлаждающие жидкости под потребности «КАМАЗа»

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Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ».Источник: http://kamaz.org/

Вчера на «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛе», дочернем предприятии «КАМАЗа», состоялся торжественный запуск химического производства по изготовлению смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и другой продукции для заводов автогиганта и прочих потребителей.

В мероприятии приняли участие генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Юрий Герасимов, генеральный директор ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» Кирилл Пузырьков, другие руководители.

«Сегодня на «КАМАЗе» растёт количество современного оборудования, параллельно с этим возрастает и потребность заводов в качественных смазочно-охлаждающих жидкостях. Реализация этого важного проекта позволит нам не только снизить затраты, но и выпускать СОЖ высокого качества, а значит, быть уверенными в новых технологиях и оборудовании», – отметил Сергей Когогин, поблагодарив коллектив «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛа» за успешный запуск нужного для «КАМАЗа» производства.

До этого момента на заводах компании применялись несколько десятков видов смазочно-охлаждающих жидкостей от различных поставщиков, на закупку которых затрачивались большие средства. Решение о запуске на автогиганте собственной станции изготовления СОЖ было принято генеральным директором «КАМАЗа» в июне 2016 года. В рамках проекта перед «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛом» ставилась задача освоить производство, унифицировать продуктовый ряд, повысить эффективность использования СОЖ в подразделениях «КАМАЗа».

В строительно-монтажных работах были задействованы более десяти подрядных организаций. Параллельно с этим «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» разработал свыше 100 вариантов смазочно-охлаждающих жидкостей. Шесть из них уже прошли испытания в лаборатории масел и СОЖ Технологического центра «КАМАЗа» и зарекомендовали себя как универсальные составы.

Производственные мощности новой станции при односменной работе – около семи тысяч тонн продукции в год. Кроме СОЖ планируется производство и реализация другой химической продукции: биоцидов, технических моющих средств, моюще-консервирующих жидкостей и моющих дезинфицирующих средств.

Партнёрами лидера российского грузового машиностроения выступили ЗАО «Системы водоочистки» (г. Ульяновск) и Проектно-технологический институт «ТАТПРОМТЕХПРОЕКТ» (г. Казань). Проект, на который затрачено около 154 млн. рублей, планируется окупить за пять лет.