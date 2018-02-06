Видео: Легендарный ПТРК-ветеран "Малютка" по-прежнему бьет без промаха



ПТРК "Малютка".

Источник: rg.ru ПТРК "Малютка".Источник: rg.ru

Отечественный противотанковый ракетный комплекс "Малютка", несмотря на почтенный возраст, до сих пор состоит на вооружении многих армий мира.

#Houthi ATGM Malyutka hit Saudi army post in #Jizan. pic.twitter.com/5Mkjxm7SRy

- Yemen Observer (@YemeniObserv) 29 января 2018 г.

Данные ПТРК можно увидеть в сухопутных войсках стран Латинской Америки, Африки и Азии. В Европе его активно применяют в бывших государствах Варшавского договора, ныне вступивших в блок НАТО, а также в Сербии. В Азии крупнейшим оператором данного комплекса является Народно-освободительная армия Китая.

Если попытаться сосчитать страны, имевшие у себя это оружие, то их число приблизится к полусотне, что является своеобразным рекордом.

"Малютку" также можно считать одной из самых воевавших в мире. Количество уничтоженных ею танков исчисляются многими сотнями.

В настоящее время ПТУР активно применяются в Сирии и Йемене. На юге Аравийского полуострова это управляемое оружие бывает задействовано не только против бронетехники, но и стационарных защитных сооружений, что мы видим на этом попавшем в Сеть видео.

Противотанковая ракета данного комплекса вполне оправдывает свое название, она, в самом деле, достаточно компакта, ее длина всего 86 см, а вес - 10,9 кг.

Такой в принципе небольшой реактивный снаряд может поражать цели на дистанции до 3000 м. Это расстояние "Малютка" пролетает за 26 секунд. Скорость полета достигает 120 м/с.

Под углом 60 градусов боевая кумулятивная часть способна пробивать до 200 мм монолитной брони. Скорострельность - 1-2 выстр./мин. Расчет - 3 человека.

Алексей Моисеев