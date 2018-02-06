Видео: Легендарный ПТРК-ветеран "Малютка" по-прежнему бьет без промаха
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ПТРК "Малютка".
Источник: rg.ru
Отечественный противотанковый ракетный комплекс "Малютка", несмотря на почтенный возраст, до сих пор состоит на вооружении многих армий мира.
#Houthi ATGM Malyutka hit Saudi army post in #Jizan. pic.twitter.com/5Mkjxm7SRy
- Yemen Observer (@YemeniObserv) 29 января 2018 г.
Данные ПТРК можно увидеть в сухопутных войсках стран Латинской Америки, Африки и Азии. В Европе его активно применяют в бывших государствах Варшавского договора, ныне вступивших в блок НАТО, а также в Сербии. В Азии крупнейшим оператором данного комплекса является Народно-освободительная армия Китая.
Если попытаться сосчитать страны, имевшие у себя это оружие, то их число приблизится к полусотне, что является своеобразным рекордом.
"Малютку" также можно считать одной из самых воевавших в мире. Количество уничтоженных ею танков исчисляются многими сотнями.
В настоящее время ПТУР активно применяются в Сирии и Йемене. На юге Аравийского полуострова это управляемое оружие бывает задействовано не только против бронетехники, но и стационарных защитных сооружений, что мы видим на этом попавшем в Сеть видео.
Противотанковая ракета данного комплекса вполне оправдывает свое название, она, в самом деле, достаточно компакта, ее длина всего 86 см, а вес - 10,9 кг.
Такой в принципе небольшой реактивный снаряд может поражать цели на дистанции до 3000 м. Это расстояние "Малютка" пролетает за 26 секунд. Скорость полета достигает 120 м/с.
Под углом 60 градусов боевая кумулятивная часть способна пробивать до 200 мм монолитной брони. Скорострельность - 1-2 выстр./мин. Расчет - 3 человека.
Алексей Моисеев
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06.02.2018
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