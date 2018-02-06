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Видео: Легендарный ПТРК-ветеран "Малютка" по-прежнему бьет без промаха

07.02.2018 Российская газета 329 0
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ПТРК "Малютка"
ПТРК "Малютка".
Источник: rg.ru

Отечественный противотанковый ракетный комплекс "Малютка", несмотря на почтенный возраст, до сих пор состоит на вооружении многих армий мира.

#Houthi ATGM Malyutka hit Saudi army post in #Jizan. pic.twitter.com/5Mkjxm7SRy

- Yemen Observer (@YemeniObserv) 29 января 2018 г.

Данные ПТРК можно увидеть в сухопутных войсках стран Латинской Америки, Африки и Азии. В Европе его активно применяют в бывших государствах Варшавского договора, ныне вступивших в блок НАТО, а также в Сербии. В Азии крупнейшим оператором данного комплекса является Народно-освободительная армия Китая.

Если попытаться сосчитать страны, имевшие у себя это оружие, то их число приблизится к полусотне, что является своеобразным рекордом.

"Малютку" также можно считать одной из самых воевавших в мире. Количество уничтоженных ею танков исчисляются многими сотнями.

В настоящее время ПТУР активно применяются в Сирии и Йемене. На юге Аравийского полуострова это управляемое оружие бывает задействовано не только против бронетехники, но и стационарных защитных сооружений, что мы видим на этом попавшем в Сеть видео.

Противотанковая ракета данного комплекса вполне оправдывает свое название, она, в самом деле, достаточно компакта, ее длина всего 86 см, а вес - 10,9 кг.

Такой в принципе небольшой реактивный снаряд может поражать цели на дистанции до 3000 м. Это расстояние "Малютка" пролетает за 26 секунд. Скорость полета достигает 120 м/с.

Под углом 60 градусов боевая кумулятивная часть способна пробивать до 200 мм монолитной брони. Скорострельность - 1-2 выстр./мин. Расчет - 3 человека.


Алексей Моисеев
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Китай
Польша
Сербия
Сирия
США
Продукция
9M14 Малютка
Проекты
NATO

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