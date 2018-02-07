Почему в странах НАТО дорожат советским вооружением



Танки T-72 ВС Болгарии и M1 Abrams ВС США.

Источник: /www.defenseimagery.mil Танки T-72 ВС Болгарии и M1 Abrams ВС США.Источник: /www.defenseimagery.mil

Выполнять приказы натовского начальства - "отстегивать" по два процента ВВП в копилку общей обороны - многие в Восточной Европе, судя по всему, до сих пор не готовы. Более того, несмотря на системные поиски "черного кота в темной комнате" на своих восточных границах, не торопятся бывшие союзники отправлять на металлолом и технику с отметкой "Сделано в СССР". Свыше 350 оборонных предприятий, "заточенных" под стандарты прошедшей эпохи, сообщает РИА Новости, продолжают выпускать боеприпасы, осуществлять ремонт и модернизацию "советской брони".

Военные эксперты полагают, что отказ от русского оружия способен похоронить существенный сегмент военной отрасли бывших участников ОВД. "Восточная Европа всеми силами пытается сохранить производство советской техники", - подтверждает и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его мнению, это связано не только с дефицитом средств на перевооружение. Пользуясь нестабильной обстановкой в мире, восточноевропейцы торгуют оружием и в зонах конфликтов. Спрос на советское оружие остается высоким. Та же Болгария в последние годы неплохо "наварила" на поставках оружия на Ближний Восток, в том числе и в Сирию. Прибыль ее машиностроительных заводов за последние три года увеличилась почти на 200 процентов.

Варшавский договор ушел в историю уже четверть века назад, а танковый парк Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, даже бывших республик Югославии по-прежнему укомплектован советскими Т-55 и Т-72 или местными импровизациями на их тему. Натовские машины есть лишь у Польши. Еще в начале века Варшава получила от Германии более 230 отслуживших свое "Леопардов". У поляков есть и собственная гордость - 232 танка PT-91 Twardy. Правда, эксперты считают эту машину польской лишь условно. "Польша говорит, что производит свои танки, но все понимают что Twardy - это советский Т-72, который они раньше выпускали по лицензии", - рассказал РИА Новости Иван Коновалов.

Советское доминирует и в артиллерии армий стран бывшего ОВД. Самым крупным советским ракетным "калибром" может похвастать Болгария: в ее арсеналах есть несколько пусковых установок оперативно-тактических ракет "Точка". На вооружении восточноевропейских стран по-прежнему остаются и сотни советских БМП, БТР и боевых разведывательных машин.

Система ПВО Восточной Европы тоже почти полностью укомплектована российскими комплексами. По оценке главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, "где-то на боевом дежурстве еще стоят С-125 и С-200, но это отдельные комплексы. Они не представляют собой систему". А если посмотреть на восток и юго-восток Европы, то "комплексами советской разработки в значимых количествах обладает лишь Греция, у которой есть С-300 и "Бук". Серьезными американскими зенитно-ракетными комплексами пока разжились лишь в Бухаресте - в составе ВВС страны числятся восемь устаревших ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk.

Не лучше, по мнению экспертов, дела обстоят и с авиацией. Ветераны воздушных атак МиГ-29, Су-22 и МиГ-21 уже по определению исчерпали ресурс. На замену им постепенно приходит натовский секонд-хенд. Наиболее популярный истребитель у восточноевропейцев - американский F-16. Такие машины есть у Польши и Румынии, возможность их покупки обсуждала и Болгария. Однако полностью избавиться от советских боевых самолетов пока удалось лишь Венгрии.

На вопрос о том, когда Восточная Европа окончательно откажется от советского оружия, эксперты ответить пока затрудняются. Даже если у бывших союзников вдруг и найдутся деньги, процесс перевооружения растянется на годы. Например, между подписанием контракта и постановкой на боевое дежурство систем ПВО обычно проходит пять-шесть лет.

Юрий Сизов