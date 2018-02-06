Почему "Леопарды" и "Абрамсы" пасуют перед советскими ПТУР



ПТРК "Фагот".

Источник: Николай Сидоров/РИА Новости ПТРК "Фагот".Источник: Николай Сидоров/РИА Новости

Турецкая армия понесла новые потери в сирийском Африне: в Сеть выложен ролик, на котором запечатлено уничтожение танка Leopard-2A4 с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), судя по всему, еще советского производства. Этот эпизод наглядно продемонстрировал уязвимость широко разрекламированной западной бронетехники.

Как сообщает РИА Новости, с 2016 года турки потеряли в Сирии уже более десятка машин Leopard-2A4. В принципе, ничего удивительного тут нет, если бы не одно но: западные эксперты не раз называли немецкие танки самыми живучими и защищенными в мире. Но это - на бумаге, реальные боевые действия, а сирийскую кампанию можно считать первой серьезной проверкой этой техники, расставили все по местам.

Часть танков еще в 2016 году была подбита с помощью ПТРК "Фагот", эти комплексы террористы украли со складов вооружений правительственных войск. На вооружение советской армии "Фаготы" с полуавтоматическим командным наведением по проводам приняли в 1970-м, после чего ПТРК модернизировался. Изначально комплекс был способен поражать цели на расстоянии до двух километров, с современными ракетами это расстояние выросло вдвое.

Советские ПТРК оказались настолько эффективны, что немецкое издание Die Welt в 2017 году констатировало: "убит немецкий танковый миф". Часть бронетехники была уничтожена полностью из-за взрыва боекомплекта. Его плохая защищенность со стороны бортов оказалась просто фатальной проблемой для танков Leopard-2A4.

- В уничтожении танка "Леопард-2А4" советским ПТРК лично я никакой сенсации не вижу, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Виктор Мураховский. - Ни один танк сегодня не способен выдержать удар ПТУР в борт. Ни в одном танке, за исключением российского Т-14 "Армата", не решена проблема уязвимости экипажа от взрыва боекомплекта. Боевые свойства немецкой машины соответствуют 80-м годам прошлого века.

А ведь после "Фаготов" было разработано множество более совершенных ПТРК. К примеру, "Метис-М", способный поражать цели с динамической защитой, а также запускать ракеты с термобарической боевой частью, создающей объемный взрыв. После этого - в 1998 году - на вооружение российской армии был принят ПТРК "Корнет", где управление ракетой осуществляется с помощью лазерного наведения. Модификация "Корнет-Д" может поражать воздушные цели, летящие со скоростью 250 метров в секунду, на дистанции до 10 километров и на высоте до потолка 9 километров. По всему выходит, что для этих комплексов танки западного производства окажутся еще более легкой добычей.

Отметим также, что эффективность "Фоготов" была продемонстрирована и против американских танков M1A2 Abrams. Летом 2015 года в Йемене боевики-хуситы подбили с помощью этого ПТРК несколько вышеназванных боевых машин, стоявших на вооружении Саудовской Аравии.

Алексей Иванов