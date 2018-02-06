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Рогозин просит СК обратить внимание на отчуждение акций в сфере обороны

07.02.2018 РИА Новости 376 0
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал следователей СК совместно сосредоточиться на контроле отчуждения акций оборонных предприятий, чтобы не допустить легализации преступных доходов части их бывшего директората.

"Бесконтрольное отчуждение акций оборонных предприятий может привести к легализации преступных доходов части бывшего директората, которые под видом частных инвесторов скупают предприятие на легальных основаниях", - сказал Рогозин, выступая на коллегии СК во вторник.

По словам вице-премьера, есть поручение президента о выработке особого порядка отчуждения акций оборонных предприятий.

Он отметил важность процесса интеграции в оборонные предприятия инвестиций. По словам Рогозина, уже есть положительные примеры, когда из "полуубитого" завода "Ижмаш" был воссоздан современный концерн "Калашников", где приход частного инвестора позволил быстро преодолеть технологическую отсталость и поднять качество оружия настолько, что даже в условиях санкций продолжает "очень успешно продаваться и за рубежом".
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Персоны
Рогозин Дмитрий

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