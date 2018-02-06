Песков прокомментировал размещение "Искандеров" под Калининградом



Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о размещении "Искандера" в Калининградской области.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила "Искандеры" в Калининградской области.

"Все-таки по деталям я вам рекомендую обратиться в Государственную думу", - сказал Песков, комментируя такие сообщения.

"Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и так далее и тому подобное на российской территории - это исключительно суверенный вопрос российской территории. Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но естественно, Россия имеет такое суверенное право. Поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то", - добавил пресс-секретарь главы государства.