Россия готова обсуждать поставки подлодок и бронетехники в Индонезию



Дизельная подводная лодка класса Варшавянка возле пирса. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Дизельная подводная лодка класса Варшавянка возле пирса. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

СИНГАПУР, 6 фев - РИА Новости. Россия готовка к обсуждению с Индонезией контрактов на поставку подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", дополнительных партий боевых машин пехоты БМП-3Ф, а также самолетов-амфибий Бе-200, заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Петухов.

"Что касается других перечисленных вами тем, а именно - поставки подводных лодок, самолетов-амфибий, различной бронетанковой техники, то хочу сказать, что мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы к их обсуждению", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее главком ВВС Индонезии Агус Суприятна заявлял СМИ, что приобретение четырех Бе-200 внесено в стратегический план оборонных закупок Джакарты.

О начале в 2016 году предконтрактных работ по поставкам дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" заявил РИА Новости занимавший пост гендиректора "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин. Он отметил, что об интересе Джакарты в закупке этих подлодок заявлял лично министр обороны этой страны.

Кроме того, в индонезийских СМИ появилась информация, согласно которой профильная комиссия парламента страны одобрила планы правительства по покупке ДЭПЛ данного проекта.

О намерении заключить с Москвой контракт на поставку очередной, третьей, партии флотских боевых машин пехоты БМП-3Ф в разное время заявляли высокопоставленные представители "Рособоронэкспорта".