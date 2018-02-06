Россия готова обсуждать поставки подлодок и бронетехники в Индонезию
|
|
Дизельная подводная лодка класса Варшавянка возле пирса. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
СИНГАПУР, 6 фев - РИА Новости. Россия готовка к обсуждению с Индонезией контрактов на поставку подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", дополнительных партий боевых машин пехоты БМП-3Ф, а также самолетов-амфибий Бе-200, заявил РИА Новости во вторник в ходе выставки Singapore Airshow-2018 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Петухов.
"Что касается других перечисленных вами тем, а именно - поставки подводных лодок, самолетов-амфибий, различной бронетанковой техники, то хочу сказать, что мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы к их обсуждению", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее главком ВВС Индонезии Агус Суприятна заявлял СМИ, что приобретение четырех Бе-200 внесено в стратегический план оборонных закупок Джакарты.
О начале в 2016 году предконтрактных работ по поставкам дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" заявил РИА Новости занимавший пост гендиректора "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин. Он отметил, что об интересе Джакарты в закупке этих подлодок заявлял лично министр обороны этой страны.
Кроме того, в индонезийских СМИ появилась информация, согласно которой профильная комиссия парламента страны одобрила планы правительства по покупке ДЭПЛ данного проекта.
О намерении заключить с Москвой контракт на поставку очередной, третьей, партии флотских боевых машин пехоты БМП-3Ф в разное время заявляли высокопоставленные представители "Рособоронэкспорта".
|
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.03.2017 LIMA 2017: авиационный триумф России
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
06.03.2013 История с географией Рособоронэкспорта
25.06.2012 Кризис военному экспорту не грозит
08.02.2012 Скачок на два миллиарда долларов
06.02.2012 Брифинг генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт" Анатолия Исайкина для российских информационных агентств
06.02.2012 В "Рособоронэкспорте" прогнозируют сохранение высокого спроса на российское оружие в мире
03.02.2012 "Рособоронэкспорт" завершил 2011 год очередным рекордом