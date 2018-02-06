В Конгрессе США недовольны намерением Трампа прекратить финансирование программы МКС



Фото МКС.

Источник: © EPA/NASA Фото МКС.Источник: © EPA/NASA

Ранее демократ Билл Нелсон заявил, что если люди из команды президента действительно хотят отказаться от выделения средств на МКС, то "они напрашиваются на драку"

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американские законодатели намерены не допустить прекращения финансирования Международной космической станции (МКС) после 2024 года. О готовности вести борьбу за существование орбитального комплекса сообщил член Палаты представителей Конгресса США республиканец Джон Калберсон, возглавляющий подкомитет, который как раз занимается вопросами выделения средств на деятельность NASA.

Ранее о необходимости сохранить финансирование МКС заявил сенатор-демократ Билл Нелсон, совершивший в 1986 году полет на шаттле Columbia по программе "Политик в космосе". "Хочу заверить ученых, инженеров и астронавтов NASA, что я буду добиваться полного финансирования Международной космической станции и сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить функционирование МКС до тех пор, пока специалисты по вопросам безопасности станции считают это целесообразным", - отметил Калберсон в письме в газету Houston Chronicle, издающуюся в крупнейшем городе штата Техас. Он подчеркнул, что как глава подкомитета по торговле, юстиции и науке в комитете по ассигнованиям будет работать над тем, чтобы Соединенные Штаты оставались "мировым лидером в области научных исследований и изучения космического пространства".

Проект федерального бюджета

Таким образом, республиканец Калберсон поддержал демократа Нелсона, предупредившего недавно, что если люди из команды Трампа действительно хотят отказаться от выделения средств на МКС, то "они напрашиваются на драку". Бывший астронавт входит сейчас в состав сенатского комитета по торговле, науке и транспорту, который также занимается вопросами финансирования космического ведомства США.

О том, что Белый дом планирует прекратить выделение ассигнований на программу МКС с 2025 года, сообщил в конце января американский интернет-портал The Verge. По сведениям его источников, это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2019 финансовый год, который подготовлен администрацией Трампа и должен быть опубликован 12 февраля. Документ еще подлежит утверждению в Конгрессе и, вероятно, будет там подвергнут серьезным изменениям, однако любой намек на потерю интереса США к международному орбитальному комплексу, по мнению The Verge, затруднит дальнейшую работу с иностранными партнерами по этому проекту, в первую очередь космическими ведомствами России, Европы и Японии.

Позиция NASA

NASA не стало публично комментировать это сообщение. В руководстве ведомства не могут не знать об основных параметрах проекта бюджета на следующий год, но, по сведениям газеты The Washington Post, его рядовые сотрудники восприняли эту новость с большой обеспокоенностью. Недовольны и частные компании, работающие в космической области. Корпорация Boeing, управляющая американским сегментом станции по соглашению с NASA, заявила, что "это было бы ошибкой, которая угрожает лидерству США в космосе и наносит ущерб как компаниям, которые участвуют в программе коммерческих пилотируемых запусков, так и научному сообществу".

Американские специалисты неоднократно говорили, что рассматривают станцию как важнейшую научную и техническую платформу, в том числе для подготовки пилотируемого полета на Марс, который планируется осуществить примерно в середине 2030-х годов. В то же время эксперты в США уже не первый год обсуждают вопрос о том, можно ли будет передать финансирование программы МКС в частные руки, в том числе из соображений экономии государственных средств. По подсчетам экспертов, расходы США на проектирование, строительство и эксплуатацию орбитального комплекса составили за 20 лет более $100 млрд, и сейчас NASA продолжает ежегодно тратить на эту программу свыше $3 млрд.

Пока участники проекта условились продолжать эксплуатацию станции до 2024 года. Специалисты считают, что запаса прочности у МКС спокойно хватит до 2028 года, а вот ее дальнейшее использование возможно только при условии "капитального ремонта". Как отмечал бывший директор NASA Чарльз Болден, модернизация станции осуществляется ежегодно, но "если не предпринять действительно больших усилий, то тогда отпущенное ей время истечет в 2028 году". К этому сроку потребуется замена ее важнейших компонентов, в том числе солнечных батарей.