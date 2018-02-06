Зенитчики Севфлота на учениях отразили с помощью С-400 налет бомбардировщиков "противника"



Комплекс ПВО С-400 Триумф.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В ходе учений военные совершили марш на штатной технике по пересеченной местности, а также отработали задачи противодиверсионной обороны колонн боевой техники

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Учения по обнаружению и уничтожению бомбардировщиков условного противника прошли в зенитном ракетном полку Северного флота, оснащенном системами С-400. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

В ходе них военные совершили марш на штатной технике по пересеченной местности в заданный район, отработав при этом задачи противодиверсионной обороны колонн боевой техники.

Затем зенитчики отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей в зоне ответственности в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы. "Боевые расчеты провели электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели, имитирующие группу бомбардировщиков условного противника, роль которых выполняли бомбардировщики Су-24 авиационной части, дислоцированной на Северном флоте", - сказали на флоте.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.