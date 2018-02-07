Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
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Подводная лодка проекта 949А «Антей». Источник: vyazma.name.
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщил, что уже в этом году ТОФ может получить одну из лодок проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 6 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что 2021 - это реальный срок", - сказал он журналистам в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".
Борисов также сообщил, что уже в этом году Тихоокеанский флот может получить одну из лодок этого проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019-м.
По его словам, в ближайшей перспективе завод займется ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 "Борей". "Сюда придут "Бореи" новые. "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки", - отметил замминистра.
Ранее стало известно, что атомные подводные лодки "Антей" в ходе глубокой модернизации на заводе "Звезда" будут перевооружены на ракетный комплекс "Калибр", а их срок службы увеличится вдвое. Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит сообщил ТАСС, что модернизировать планируется не все имеющиеся у флота подлодки этого типа.
В общей сложности было построено 11 таких подводных лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь. Водоизмещение каждой субмарины достигает 24 тыс. т, она оснащена 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" и шестью торпедными аппаратами.
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06.02.2018
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Восход
13622
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№1
07.02.2018 08:48
За три года четыре лодки?) Когда одну не могут домучить почти десять лет?))
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Павел 1978
9250
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№2
07.02.2018 10:01
АСЗ и дальневосточная Звезда встают на ноги.
Это радует. Очень хорошо.
Срыв по модерну 971 конечно удручает.
Звёздочка вроде всегда было в тонусе. Странно.
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unwide
901
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№3
07.02.2018 10:41
Цитата, q
АСЗ и дальневосточная Звезда встают на ноги.
Скорее, предвыборная риторика. А вот сомнения Восхода более чем оправданы.
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