Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году



Подводная лодка проекта 949А «Антей». Источник: vyazma.name. Подводная лодка проекта 949А «Антей». Источник: vyazma.name.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщил, что уже в этом году ТОФ может получить одну из лодок проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 6 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что 2021 - это реальный срок", - сказал он журналистам в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

Борисов также сообщил, что уже в этом году Тихоокеанский флот может получить одну из лодок этого проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019-м.

По его словам, в ближайшей перспективе завод займется ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 "Борей". "Сюда придут "Бореи" новые. "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки", - отметил замминистра.

Ранее стало известно, что атомные подводные лодки "Антей" в ходе глубокой модернизации на заводе "Звезда" будут перевооружены на ракетный комплекс "Калибр", а их срок службы увеличится вдвое. Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит сообщил ТАСС, что модернизировать планируется не все имеющиеся у флота подлодки этого типа.

В общей сложности было построено 11 таких подводных лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь. Водоизмещение каждой субмарины достигает 24 тыс. т, она оснащена 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" и шестью торпедными аппаратами.