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Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году

07.02.2018 ТАСС 600 3
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949_Antey
Подводная лодка проекта 949А «Антей». Источник: vyazma.name.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщил, что уже в этом году ТОФ может получить одну из лодок проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 6 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что 2021 - это реальный срок", - сказал он журналистам в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

Борисов также сообщил, что уже в этом году Тихоокеанский флот может получить одну из лодок этого проекта "Омск", которую предполагалось сдать в 2019-м.

По его словам, в ближайшей перспективе завод займется ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 "Борей". "Сюда придут "Бореи" новые. "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки", - отметил замминистра.

Ранее стало известно, что атомные подводные лодки "Антей" в ходе глубокой модернизации на заводе "Звезда" будут перевооружены на ракетный комплекс "Калибр", а их срок службы увеличится вдвое. Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит сообщил ТАСС, что модернизировать планируется не все имеющиеся у флота подлодки этого типа.

В общей сложности было построено 11 таких подводных лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь. Водоизмещение каждой субмарины достигает 24 тыс. т, она оснащена 24 пусковыми установками крылатых ракет "Гранит" и шестью торпедными аппаратами.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гранит
Компании
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
949А Антей
955 Борей
Калибр КР
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
PL
Восход
13622
№1
07.02.2018 08:48
За три года четыре лодки?) Когда одну не могут домучить почти десять лет?))
+2
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RU
Павел 1978
9250
№2
07.02.2018 10:01
АСЗ и дальневосточная Звезда встают  на ноги.
Это радует. Очень хорошо.
Срыв по модерну 971 конечно удручает.
Звёздочка вроде всегда было в тонусе. Странно.
0
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RU
unwide
901
№3
07.02.2018 10:41
Цитата, q
АСЗ и дальневосточная Звезда встают  на ноги.

Скорее, предвыборная риторика. А вот сомнения Восхода более чем оправданы.
+1
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