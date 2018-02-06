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Космонавты и астронавты провели на МКС матч по бадминтону

07.02.2018 ТАСС 166 0
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Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров
Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров.
Источник: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV / POOL

Командная игра на борту станции состоялась впервые

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты, а также астронавты из США и Японии провели командный матч по бадминтону на борту Международной космической станции (МКС), сообщили во вторник в госкорпорации "Роскосмос".

"На борту МКС впервые состоялась командная спортивная игра. В орбитальном турнире по бадминтону приняли участие спортсмены... России, США и Японии", - отметили в Роскосмосе.

В первом гейме от России играли Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, от США - Марк Ванде Хай, а Японию представлял Норисигэ Канаи. Во втором гейме Джозеф Акаба заменил Ванде Хая.

Как отмечается на сайте Национальной федерации бадминтона России, игры проходили в мужском парном разряде, но по "космическим правилам": счет в первом матче не велся.

По данным федерации, Мисуркин является двукратным чемпионом турнира "Звездный волан", традиционно проводимого в Звездном городке в честь Дня космонавтики. Марк Ванде Хай принимал участие в матче реванше "Звездного кубка вызова" (космонавты Роскосмоса против астронавтов NASA).

Мисуркин после матча отметил, что для него эта игра "все равно, что поставить флаг на Марсе". Он добавил, что очень любит бадминтон. А Ванде Хай попросил, чтобы в будущих космических кораблях, которые отправят в дальний космос, обязательно предусмотрели отдельный модуль для бадминтона, так как это полезно для психологической разрядки и укрепления отношений в экипаже.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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