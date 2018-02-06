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СМИ: орбитальный телескоп Kepler, вероятно, впервые наблюдал экзокометы

07.02.2018 ТАСС 240 0
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Орбитальный телескоп Kepler
Орбитальный телескоп Kepler.
Источник: © EPA/NASA/Ames/JPL-Caltech

Пока не уточняется, идет ли речь об одной комете, обращающейся вокруг звезды-желтого карлика, или о нескольких разных небесных телах

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Кометы, обращающиеся вокруг звезды, удаленной от Солнечной системы на 800 световых лет, удалось наблюдать астрономам с помощью орбитального телескопа Kepler. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, за период с 2009 по 2013 год диск желтого карлика - звезды KIC3542116 - шесть раз пересекали мелкие космические объекты.

Астрономы считают, что по массе они сравнимы с кометой Галлея, то есть в 245 млн раз меньше массы Луны, однако они оказались достаточно крупными для того, чтобы слегка затемнять свет этой звезды, причем его ослабление сохранялось на протяжении нескольких часов. Это, возможно, указывает на то, что проходивший вблизи от звезды объект был кометой с газо-пылевым хвостом.

В исследовании, результаты которого публикуются в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, группа астрономов отметила, что это, вероятно, первый случай наблюдения экзокомет. Они не уточнили, идет ли речь об одной комете, обращающейся вокруг звезды-желтого карлика, или им удалось наблюдать несколько различных небесных тел. После изучения 201 тыс. 250 снимков, сделанных Kepler, им удалось найти лишь еще один подобный случай - какое-то небесное тело ненадолго затемнило диск звезды KIC 11084727.

Как отметил Space.com, до сих пор самым мелким космических объектом, который удалось наблюдать астрономам, считалась экзопланета Kepler-37b, диаметр которой оценивается в 1 тыс. 951 километр, то есть она сравнима с Луной.

Космический телескоп Kepler был выведен на орбиту в марте 2009 года. С тех пор с его помощью было открыто 2 тыс. 337 экзопланет и 4 тыс. 496 предполагаемых экзопланет. С 2014 года Kepler осуществляет научную программу, получившую обозначение К2, в рамках которой он применяет новые методы исследований при наблюдениях молодых звезд, сверхновых звезд и других космических объектов. В 2015 году по результатам наблюдений с телескопа Kepler была впервые обнаружена экзопланета размером с Землю, получившая обозначение Kepler-452b. Она находится на расстоянии 1,4 тыс. световых лет от Земли в направлении созвездия Лебедя.
06.02.2018
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принадлежат ТАСС
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