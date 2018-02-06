Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова

07.02.2018 ТАСС 433 0
0
Понравилась новость?
 +2
Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото
Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Замдиректора ФСВТС Михаил Петухов уточнил, что автоматы будут поставлены "в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии"

СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова, поставки начнутся в этом году, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

"В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооруженных сил этой страны", - сказал Петухов, возглавляющий официальную российскую делегацию на выставке Singapore Airshow 2018, которая проходит с 6 по 11 февраля в Сингапуре.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сингапуp
Таиланд
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 12:21
  • 16
Подстава над Идлибом
  • 07.02 12:19
  • 5
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
  • 07.02 12:15
  • 49
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 07.02 12:14
  • 8
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
  • 07.02 11:55
  • 7
Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей
  • 07.02 11:15
  • 8
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 07.02 11:02
  • 461
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.02 10:56
  • 96
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 07.02 10:47
  • 181
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 07.02 10:45
  • 6
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 07.02 10:41
  • 3
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 07.02 10:37
  • 2
Российским военным надо запретить личные гаджеты, считает эксперт
  • 07.02 10:14
  • 28
"Грачам" прописали высоту
  • 07.02 10:08
  • 7
Каждому свое
  • 07.02 09:59
  • 2
Глава НПО машиностроения: Российские военные заинтересовались ракетой "БраМос"
другие обсуждаемые темы