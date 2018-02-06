

Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Автомат АК-74 на витрине магазина концерна Калашников. Ахивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Замдиректора ФСВТС Михаил Петухов уточнил, что автоматы будут поставлены "в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии"

СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Россия и Таиланд подписали контракт на поставку автоматов Калашникова, поставки начнутся в этом году, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

"В этом году Королевству Таиланд будут поставлены автоматы Калашникова в количестве достаточном, чтобы вооружить одну-две дивизии вооруженных сил этой страны", - сказал Петухов, возглавляющий официальную российскую делегацию на выставке Singapore Airshow 2018, которая проходит с 6 по 11 февраля в Сингапуре.