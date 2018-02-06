Участники парада 9 мая на Красной площади приступили к тренировкам
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Военнослужащий на Красной площади. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участники парада в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Всего в составе пеших парадных расчетов задействовано более 12 тысяч военных.
"В более чем 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях от Саратова до Калининграда, от Североморска до Севастополя военнослужащие министерства обороны РФ, представители других силовых ведомств приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая 2018 года в городе Москве, в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проходит индивидуальный отбор и подготовка военнослужащих, а также строевое слаживание парадных коробок в составе шеренг и знаменных групп. В начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и разместятся в воинских частях Московского гарнизона. В последующем они приступят к совместным тренировкам в Алабино.
Тренировки будут традиционно проходить три раза в неделю и завершатся ночными тренировками и генеральной репетицией на Красной площади.
В состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", добавляется в сообщении. МЧС отсутствует в списке участников парада.
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06.02.2018
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