На Курилах стартовали учения с участием более двух тысяч военнослужащих
|
|
Учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники привлечены к стартовавшим на Курилах учениям по противодействию незаконным вооруженным формированиям, сообщает во вторник пресс-служба округа.
"На островах Курильской гряды стартовало учение по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям, задействовано более двух тысяч военнослужащих, около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ. На практическом этапе учения вертолетно-штурмовая группа высадится на один из курильских островов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что десантирование будет проведено для совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях.
Кроме того, военнослужащие межвидовой группировки войск будут искать и блокировать условную диверсионно-разведывательную группу на острове Кунашир. Учение на Курилах продлится до конца этой недели.
|
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.02.2018 Отличникам – по "Калашникову"
05.02.2018 В Свердловской области прошли учения с участием расчетов комплексов С-300
25.01.2018 На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
16.01.2018 Летчики на учениях в Забайкалье уничтожили укрепленный аэродром условного противника
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
20.12.2017 "Вертолеты России" сообщили, что выполнили свою часть оборонзаказа-2017