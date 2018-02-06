На Курилах стартовали учения с участием более двух тысяч военнослужащих



Учения. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев Учения. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) и около 500 единиц техники привлечены к стартовавшим на Курилах учениям по противодействию незаконным вооруженным формированиям, сообщает во вторник пресс-служба округа.

"На островах Курильской гряды стартовало учение по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям, задействовано более двух тысяч военнослужащих, около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ. На практическом этапе учения вертолетно-штурмовая группа высадится на один из курильских островов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десантирование будет проведено для совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях.

Кроме того, военнослужащие межвидовой группировки войск будут искать и блокировать условную диверсионно-разведывательную группу на острове Кунашир. Учение на Курилах продлится до конца этой недели.