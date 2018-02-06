"Вертолеты России" озвучили планы по сотрудничеству с азиатскими рынками



Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

СИНГАПУР, 6 фев - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" в рамках Singapore Airshow-2018 планирует подписать соглашения на послепродажное обслуживание с компаниями из Таиланда и Камбоджи, сказал журналистам во вторник глава холдинга Андрей Богинский.

"Мы на выставке предполагаем заключение нескольких контрактов на послепродажное обслуживание наших вертолетов. Планируем подписание соглашений на послепродажное обслуживание с компанией из Таиланда, из Камбоджи. Продолжаем работу во Вьетнаме, Китае", - сказал Богинский.

По его словам, можно ожидать, что в ближайшее время могут быть подписаны соглашения по поддержке техники в ряде стран Юго-Восточной Азии.