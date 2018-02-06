США приступили к модернизации самолетов ДРЛОиУ Е-3А "Сентри" ВВС Саудовской Аравии
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Самолет ДРЛОиУ Е-3 AWACS.
Источник: www.militaryparitet.com
ЦАМТО, 6 февраля. США начали реализацию первой фазы программы модернизации парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Е-3А "Сентри" ВВС Саудовской Аравии.
Согласно пресс-релизу командования ВВС США, полностью программа по модернизации пяти самолетов версии Блок.30/35 к модификации Блок.40/45 будет выполнена в течение 10 лет. Ее стоимость на текущий момент оценивается в 1,6 млрд. долл.
Как ранее сообщал ЦАМТО, Государственный департамент США 12 августа 2014 года одобрил потенциальное предоставление Саудовской Аравии услуг по модернизации самолетов ДРЛОиУ Е-3А "Сентри", а также поставку связанных с контрактом оборудования, запчастей, оказание услуг обучения и материально-технического обеспечения. Полная стоимость соглашения на тот момент была оценена в 2 млрд. долл.
Правительство Саудовской Аравии обратилось к администрации США с запросом о продаже пяти комплектов модернизации компьютерных систем самолетов ДРЛОиУ Блок.40/45, 20 систем опознавания "свой-чужой" нового поколения AN/UPX-40, аппаратуры связи, поставке запасных частей и агрегатов, системы планирования задач, вспомогательного и обучающего оборудования, передаче технической документации, обучении личного состава, оказании технической поддержки со стороны подрядчика и правительства США, а также других связанных элементов материально-технического обеспечения.
Компания Boeing в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 октября 2017 года заключила с командованием ВВС США контракт стоимостью 240,2 млн. долл. в рамках реализации первой фазы проекта. Контракт предусматривает модернизацию компьютерных систем, навигации и коммуникации, а также установку систем опознавания "свой-чужой" нового поколения. Работы по данной фазе программы планируется завершить к 28 февраля 2019 года.
Версия Е-3А "Сентри" Блок.40/45 предусматривает оснащение самолетов ДРЛОиУ новым компьютерным аппаратным и программным обеспечением с открытой архитектурой, включая компьютеры, серверы и интерактивные дисплеи. Система опознаваний "свой-чужой" нового поколения включает приемники, запросчики и процессоры для раннего обнаружения дружественных сил.
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06.02.2018
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