Начинается конкурс инженерных разработок "Вертолеты XXI века"



Андрей Богинский.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС Андрей Богинский.Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЦАМТО, 6 февраля. Холдинг "Вертолеты России" объявил о начале конкурса проектных и конструкторских разработок "Вертолеты XXI века-2018". Он рассчитан на студентов технических ВУЗов и молодых работников предприятий и конструкторских бюро холдинга. Конкурс проводится с 5 февраля по 25 мая.

В состав экспертной комиссии под председательством исполнительного директора холдинга "Вертолеты России" по производству Михаила Рыбакова вошли генеральный директор компании "ВР-Технологии" Александр Охонько, начальник ОКБ МВЗ им. Миля Алексей Вайнпрес, начальник ОКБ Камова Сергей Желтов, главный конструктор Казанского вертолетного завода Антон Бушуев, начальник отдела модернизации инженерно-технического департамента Вертолетной сервисной компании Владимир Донченко и заместитель заведующего кафедрой "Проектирование вертолетов" Московского авиационного института Борис Артамонов.

В этом году конкурсанты будут соревноваться в пяти номинациях: конструкторская разработка, разработка новых материалов для авиационных конструкций, разработка новых технологий для авиационных конструкций, разработка проекта управления жизненным циклом технологий и материалов, расчетная работа.

"Для холдинга "Вертолеты России" этот конкурс – один из способов поиска молодых и талантливых специалистов. Многие предлагаемые проекты впоследствии находят свое продолжение в виде частей опытно-конструкторских работ по развитию вертолетной техники, а их авторы получают возможность карьерного роста в подразделениях холдинга. Я хочу пожелать всем участникам удачи и поиска интересных, нестандартных решений", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Победители конкурса в каждой из номинации получат денежные премии в размере 100 тыс. рублей, занявшие вторые места – по 50 тыс. рублей. Кроме того, экспертная комиссия задаст участникам кейсы, за успешное решение которых предусмотрены премии в размере 150 тыс. рублей.

Награждение победителей состоится 25 мая в рамках Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".