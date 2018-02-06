В новую госпрограмму вооружений войдет создание сверхскоростного вертолета



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 6 февраля. Работы по созданию сверхскоростного вертолета включены в новую государственную программу вооружений (2018-2027 годы). Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"В планах Министерства обороны на текущую ГПВ запланирована работа по созданию скоростного вертолета. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы работа велась быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи", – сказал Ю.Борисов журналистам после совещания в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край).

Он подчеркнул, что промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за 5-7 лет, отмечает агентство.