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Четыре сильнейших государства в мире, обладающих бронетранспортёрами

07.02.2018 ИноСМИ 407 0
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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

Хорошо известно, что боевые бронированные машины имеют большое значение для военного арсенала любой армии в мире, и этот материал посвящён самым мощным странам в мире, обладающим бронетранспортерами.

1. Соединённые Штаты

В распоряжении армии Соединённых Штатов находятся более 41 тысячи боевых машин пехоты М-2 Bradly. Они обладают самыми мощными возможностями и представляют собой наиболее важные единицы бронетехники, используемые американскими вооружёнными силами в сухопутных войнах.

2. Россия

Далее идет Россия, у которой, по данным "Глобал Фаер Пауер" (Global Fire Power), более 31 тысяча боевых машин пехоты. В первую очередь, БМП "Пума" (очевидно, ошибка, так как это немецкая разработка - прим. ред.) и БМП-3.

3. Египет

Египетская армия наряду с современным оружием и снаряжением обладает огромной численностью солдат, что делает ее боеспособность чрезвычайно высокой, особенно если учесть, что в ее распоряжении находятся бронеавтомобили "Фахд", а также другие бронемашины, предназначенные для транспортировки египетских солдат.

4. Швеция

Швеция отличается тем, что обладает БМП, которые можно вооружить 105-мм пушками. Тем самым они напоминают лёгкие многофункциональные танки с очень продвинутыми возможностями. Как сообщает "Милитари тудей" (Military Today), это бронетранспортёры CV-90, произведенные Швецией в 1993 году.


Хасем Имад (Hasem Imad)

Mobtada, Египет
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Россия
США
Швеция
Продукция
БМП-3
Проекты
CV-90

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