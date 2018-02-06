Четыре сильнейших государства в мире, обладающих бронетранспортёрами
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Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко
Хорошо известно, что боевые бронированные машины имеют большое значение для военного арсенала любой армии в мире, и этот материал посвящён самым мощным странам в мире, обладающим бронетранспортерами.
1. Соединённые Штаты
В распоряжении армии Соединённых Штатов находятся более 41 тысячи боевых машин пехоты М-2 Bradly. Они обладают самыми мощными возможностями и представляют собой наиболее важные единицы бронетехники, используемые американскими вооружёнными силами в сухопутных войнах.
2. Россия
Далее идет Россия, у которой, по данным "Глобал Фаер Пауер" (Global Fire Power), более 31 тысяча боевых машин пехоты. В первую очередь, БМП "Пума" (очевидно, ошибка, так как это немецкая разработка - прим. ред.) и БМП-3.
3. Египет
Египетская армия наряду с современным оружием и снаряжением обладает огромной численностью солдат, что делает ее боеспособность чрезвычайно высокой, особенно если учесть, что в ее распоряжении находятся бронеавтомобили "Фахд", а также другие бронемашины, предназначенные для транспортировки египетских солдат.
4. Швеция
Швеция отличается тем, что обладает БМП, которые можно вооружить 105-мм пушками. Тем самым они напоминают лёгкие многофункциональные танки с очень продвинутыми возможностями. Как сообщает "Милитари тудей" (Military Today), это бронетранспортёры CV-90, произведенные Швецией в 1993 году.
Хасем Имад (Hasem Imad)
Mobtada, Египет
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06.02.2018
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