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Строительство подводных лодок будет идти полным ходом до 2027 года

07.02.2018 ИноСМИ 459 0
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АПЛ Александр Невский
Стратегическая атомная подводная лодка (проект 955 Борей) Александр Невский.
Источник: ОАО "ПО Севмаш"

Строительство атомных подлодок проекта "Ясень" и "Борей" продолжается. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов обещал полную занятость завода "Севмаш" в Северодвинске в последующие годы. У завода будут заказы на строительство до 2027 года.

Обещание было дано заместителем министра обороны на этой неделе во время его посещения завода в Северодвинске Архангельской области. На встрече обсуждалось выполнение оборонного госзаказа, в частности, как следует из сообщения агентства ТАСС, опубликованного в российских СМИ, планов строительства атомных подводных лодок проекта "Ясень" и "Борей".

Российские подлодки являются значительно угрозой для флота НАТО, считают военные эксперты. "В рамках принятого государственно оборонного плана мы будем продолжать развивать подводный флот России. Завод "Севмаш" играет главную роль в реализации этого плана. Он получил крупные заказы", - заявил Борисов.

Полная загруженность до 2027 года

"Строительство новых подлодок проекта "Борей" продолжается. Подписан контракт на строительство пяти таких стратегических подлодок. Кроме того, идет строительство нескольких подлодок проекта "Ясень". Выполнение этих заказов обеспечит полную занятость предприятия до 2027 года", - заявил замминистра обороны Юрий Борисов. В настоящее время на заводе трудятся 27 тысяч человек.

Стратегические подлодки проекта "Борей" имеют длину 170 метров, экипаж состоит из 107 моряков, на вооружении подлодки - от 16 до 20 межконтинентальных ракет, радиус действия которых составляет примерно 10 тысяч километров. Каждая ракета имеет до 10 ядерных боеголовок мощностью в 150 килотонн.

Бесшумный ход

Подлодки проекта "Борей" были введены в эксплуатацию в 2014 году. Они ходят настолько тихо, что Норвегия и НАТО с трудом могут определять их местонахождение.

Многоцелевые подлодки проекта "Ясень" имеют длину 139 метров, их экипаж состоит из 90 человек. Подлодки этого проекта могут ходить на глубине до 600 метров с максимальной скоростью в 31 узел. Эти подлодки российского флота оснащены самым мощным оружием. Они построены таким образом, что могут иметь на вооружении восемь крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", а также 300 торпед. Подлодки проекта "Ясень" могут находиться в автономном плавании до 100 дней. Они также ходят настолько тихо, что их обнаружение связано с большими трудностями для подразделений НАТО, задачей которых является борьба с подлодками.


Алф Рагнар Ульсен (Alf Ragnar Olsen)

AldriMer.no, Норвегия
06.02.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Оригинал публикации
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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
885 Ясень
955 Борей
NATO
Гособоронзаказ
Ядерный щит

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