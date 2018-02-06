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Вооруженные силы Ливана получили вторую партию ББМ M2A2 "Брэдли"

07.02.2018 ЦАМТО 294 0
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M2А2 Bradley
Первые восемь боевых машин пехоты M2А2 Bradley, переданных армии Ливана в порядке американской военной помощи. Бейрут, 14.08.2017.
Источник: Bilal Hussein / АР

ЦАМТО, 6 февраля. Пресс служба Вооруженных сил Ливана сообщила о состоявшейся 3 февраля приемке в порту Бейрута второй партии переданных из состава ВС США боевых бронированных машин M2A2 "Брэдли".

Как ранее сообщило посольство США в Ливане, всего ВС Ливана должны получить из состава СВ США 32 машины данного типа в рамках очередного пакета помощи, стоимость которого оценивается в 100 млн. долл. США также обеспечат подготовку военнослужащих ВС Ливана применению новой техники. Первые 8 ББМ M2A2 "Брэдли", а также бронированные транспортно-заряжающие машины были переданы ВС Ливана в августе 2017 года. В состав новой партии также вошли 8 бронемашин.

Как сообщает Armyrecognition.com, ББМ "Брэдли" версии M2A2 впервые была представлена в 1988 году и является дальнейшей модернизацией M2A1 "Брэдли". M2A2 "Брэдли" оснащена башней, вооруженной 25-мм пушкой M242 "Бушмастер" и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом M240C. На левой стороне башни размещены две пусковых установки ПТУР TOW.

Как ранее заявил посол США в Ливане, за последнее десятилетие правительство США выделило более 1,5 млрд. долл. на обучение и оснащение ВС Ливана. На средства США было подготовлено более 32 тыс. ливанских военнослужащих.

Ранее, 31 октября 2017 года, ВВС Ливана приняли на вооружение первые 2 из 6 переданных США легких ударных самолетов EMB-313/A-29 "Супер Тукано". За последний год США также передали ВС Ливана 40 гаубиц M198, 50 бронеавтомобилей HUMVEE, самолет Цессна-208B "Караван" (L-403), оборудованный для пуска противотанковых ракет AGM-114 "Хеллфайр", 55 минометных систем, 50 ед. 40-мм гранатометов Mk.19, 1100 пулеметов, включая 800 пулеметов калибра 12,7 мм, 4000 винтовок M4, более полумиллиона боеприпасов различных типов и калибров, 320 приборов ночного видения и тепловизионных прицелов, 360 радиостанций шифрованной связи.

В декабре 2017 года была согласована поставка новых легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530G и 6 новых беспилотных летательных аппаратов "СканИгл", средств связи, радиоэлектронного оборудования и приборов ночного видения.
06.02.2018
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Страны
Ливан
США
Продукция
AGM-114
BGM-71 ТOW
Bradley
EMB-314
HMMWV
Mk.19
Проекты
LOH MD
БПЛА

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