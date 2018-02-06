Морские пехотинцы Северного флота осваивают новые вездеходы



Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае.

Источник: Георгий Зимарев / РИА Новости Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае.Источник: Георгий Зимарев / РИА Новости

ЦАМТО, 6 февраля. В бригаде морской пехоты Северного флота состоялись занятия с личным составом по вождению гусеничной техники высокой проходимости: двухзвенных вездеходов ТТМ и ДТ-10ПМ, поступивших на вооружение сухопутных и береговых войск.

Всего в морскую пехоту было направлено 10 модернизированных вездеходов "Витязь". Все они успешно прошли испытания в условиях Арктики и Крайнего Севера.

В ходе занятий водители вездеходов отработали преодоление искусственных препятствий на полигоне соединения, а также совершенствовали навыки вождения гусеничных машин на пересеченной местности по бездорожью и в глубокому снегу.

Занятия проходили в дневное и ночное время в соответствии с планом боевой подготовки бригады морской пехоты в зимнем периоде обучения.

На следующем этапе профессиональной подготовки водители вездеходов отработают управление машинами в ограниченном пространстве. Они будут тренироваться на макетах, имитирующих ворота твиндека десантного корабля, а затем в рамках морской десантной подготовки осуществят погрузку на реальный десантный корабль, сообщает пресс-служба Северного флота.