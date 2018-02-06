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Морпехи на Камчатке борются с лавинами, обстреливая из минометов сопки

07.02.2018 ТАСС 152 0
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Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота
Учения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края

ТАСС, 6 февраля. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке проводят обстрел сопки Бархатная, Паратунского моста и вулкана Вилючинский из минометов "Сани" для принудительного спуска лавин. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Обстрел опасных участков морские пехотинцы выполнили из 120-миллиметровых минометов "Сани". Всего произведено более 30 выстрелов. В районах работы минометных расчетов было осуществлено предварительное оповещение и выставлено оцепление. Предупредительный спуск лавин проводится в районе Бархатной сопки, Паратунского моста, вулкана Вилючинский и будет выполняться с привлечением военнослужащих ТОФ в течение нескольких дней", - сообщил Воскресенский.

Он добавил, что мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края и нужны для того, чтобы не допустить схода лавин и защитить от них автодороги и высоковольтные линии.

Проблема лавин обостряется после снегопадов. Так, в конце января - начале февраля циклон принес на Камчатку обильные снегопады и сильный ветер, синоптики назвали 1 февраля "Днем лопаты" из-за большого количества осадков: за ночь выпало 23 мм снега. Военнослужащие ТОФ помогали ликвидировать последствия циклона, чистили взлетные полосы аэродромов, причальные стенки, дороги к школам и детским садам.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Проекты
ТОФ

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