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Гендиректор НПО "Прибор": в РФ могут появиться гранаты, оснащенные видеонаблюдением

07.02.2018 ТАСС 350 0
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Bounce («Отскок»)
Граната-камера Bounce («Отскок»).
Источник: Военное обозрение

Юрий Набоков добавил, что также могут быть созданы боеприпасы, предназначенные для радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специальные боеприпасы для новейшего гранатомета "Балкан", предназначенные для видеонаблюдения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), могут создать в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Юрий Набоков.

"Мы планируем разработать для него ("Балкана" - прим. ТАСС) ряд специальных гранат, в которых будет внедрена электроника. В каком виде это будет внедрено - пока говорить не буду. Мы сейчас закончили отработку дистанционного подрыва в артиллерийских выстрелах и готовы переходить на оружие ближнего боя", - сказал Набоков.

По его словам, есть некоторые нюансы, которые необходимо проработать для создания таких выстрелов. "Спектр спецбоеприпасов достаточно широк, начиная от дымовых, заканчивая гранатами с видеонаблюдением, гранатами, предназначенными для радиоэлектронной борьбы и так далее", - пояснил гендиректор "Прибора".

Глава предприятия отметил, что все зависит от того, какая будет поставлена задача. "Пока мы на это свои силы не тратим, потому что нужно еще сдать его на вооружение и начать серийные поставки", - сказал Набоков.

Он добавил, что в стратегии в области малокалиберных боеприпасов до 2030 года все эти проекты прописаны.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АГС-40
Компании
Прибор НПО
Ростех
Техмаш НПК

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