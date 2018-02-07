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Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен

07.02.2018 ТАСС 437 5
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Логотип АО "НПО "Прибор"
Логотип АО "НПО "Прибор" (Санкт-Петербург).
Источник: http://findtm.ru/

По словам гендиректора предприятия Юрия Набокова, перед НПО "Прибор" стоит задача по увеличению выручки по гражданской продукции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших в России производителей боеприпасов для малокалиберной артиллерии АО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") будет производить мини-пивоваренные заводы в рамках программы диверсификации. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Юрий Набоков.

"Прибор" в свое время имел опыт изготовления мини-заводов по производству пищевых продуктов, в частности, мини-пивоваренных заводов с объемом от 500 л до 3 т в сутки. Мы решили вернуться к этой продукции", - сказал Набоков.

По его словам, в рамках текущей стратегии кластера вооружений Ростеха перед предприятием стоит задача по увеличению выручки по гражданской продукции. "У нас есть для этого ряд стратегических направлений. Одно из ведущих направлений - это пищевая промышленность", - отметил он.

Следующее направление, продолжил Набоков, - это сфера переработки отходов и фильтрации. "У нас уже есть опытные образцы систем фильтрации воды, воздуха и так далее. В свое время у нас в этом направлении были очень хорошие наработки в ходе реализации ряда государственных программ, в которых участвовал "Прибор", - пояснил собеседник агентства.

Третье направление - медицина. "Рассчитываем, что к 2020 году начнем выпускать продукцию по этому направлению, так как сейчас в России приличный объем импортных товаров, которые можно заменить отечественными аналогами", - добавил гендиректор "Прибора".

Кроме того, сообщил он, у предприятия есть опытный образец полевой кухни, которая изначально предполагалась для нужд военных, однако есть идеи перевести ее в разряд гражданской продукции и использовать в труднодоступных регионах, например, на Крайнем Севере.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Прибор НПО
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год
Медицина

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Военкор
224
№1
07.02.2018 06:10
Ну да, аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы:(
-1
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AU
gvinpin
297
№2
07.02.2018 06:19
Цитата, Военкор сообщ. №1
Ну да, аппараты, для спаивания народа
Вы вы знали сколько немцы зарабатывают на производстве самогонных аппаратов. И никаких супер-пупер технологий, просто качественные материалы и добротная работа.
0
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RU
Алексей60
2590
№3
07.02.2018 08:11
Цитата, Военкор сообщ. №1
аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы
"-"
-1
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UA
KillaKan
1497
№4
07.02.2018 11:20
Цитата, Военкор сообщ. №1
Ну да, аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы:(

Я не употребляю алкоголь, но вы пишите бред.
-1
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BY
siamsky
929
№5
07.02.2018 12:19
Цитата, Военкор сообщ. №1
Ну да, аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы:(
А если "по чесноку", то убивает и то, и другое...
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