Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
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Логотип АО "НПО "Прибор" (Санкт-Петербург).
Источник: http://findtm.ru/
По словам гендиректора предприятия Юрия Набокова, перед НПО "Прибор" стоит задача по увеличению выручки по гражданской продукции
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших в России производителей боеприпасов для малокалиберной артиллерии АО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") будет производить мини-пивоваренные заводы в рамках программы диверсификации. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Юрий Набоков.
"Прибор" в свое время имел опыт изготовления мини-заводов по производству пищевых продуктов, в частности, мини-пивоваренных заводов с объемом от 500 л до 3 т в сутки. Мы решили вернуться к этой продукции", - сказал Набоков.
По его словам, в рамках текущей стратегии кластера вооружений Ростеха перед предприятием стоит задача по увеличению выручки по гражданской продукции. "У нас есть для этого ряд стратегических направлений. Одно из ведущих направлений - это пищевая промышленность", - отметил он.
Следующее направление, продолжил Набоков, - это сфера переработки отходов и фильтрации. "У нас уже есть опытные образцы систем фильтрации воды, воздуха и так далее. В свое время у нас в этом направлении были очень хорошие наработки в ходе реализации ряда государственных программ, в которых участвовал "Прибор", - пояснил собеседник агентства.
Третье направление - медицина. "Рассчитываем, что к 2020 году начнем выпускать продукцию по этому направлению, так как сейчас в России приличный объем импортных товаров, которые можно заменить отечественными аналогами", - добавил гендиректор "Прибора".
Кроме того, сообщил он, у предприятия есть опытный образец полевой кухни, которая изначально предполагалась для нужд военных, однако есть идеи перевести ее в разряд гражданской продукции и использовать в труднодоступных регионах, например, на Крайнем Севере.
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06.02.2018
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Военкор
224
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№1
07.02.2018 06:10
Ну да, аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы:(
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gvinpin
297
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№2
07.02.2018 06:19
Ну да, аппараты, для спаивания народаВы вы знали сколько немцы зарабатывают на производстве самогонных аппаратов. И никаких супер-пупер технологий, просто качественные материалы и добротная работа.
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Алексей60
2590
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№3
07.02.2018 08:11
аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы"-"
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KillaKan
1497
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№4
07.02.2018 11:20
Ну да, аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы:(
Я не употребляю алкоголь, но вы пишите бред.
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siamsky
929
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№5
07.02.2018 12:19
Ну да, аппараты, для спаивания народа, выпускать конечно лучше чем боеприпасы:(А если "по чесноку", то убивает и то, и другое...
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