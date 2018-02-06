НПО "Прибор" ведет работы по созданию боеприпасов для беспилотников



Стенд Концерна «Техмаш» в Джакарте на 7-ой Международной выставке и форуме трех видов вооруженных сил – INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2016.

Источник: http://tecmash.ru/ Стенд Концерна «Техмаш» в Джакарте на 7-ой Международной выставке и форуме трех видов вооруженных сил – INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2016.Источник: http://tecmash.ru/

Ранее источники сообщали, что в России ведутся работы по созданию ударных дронов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших в РФ производителей боеприпасов для малокалиберной артиллерии АО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") ведет работы по созданию вооружения для беспилотников. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Юрий Набоков.

"Можно аккуратно сказать, что мы ведем работу по боеприпасам, предназначенным не только для борьбы с беспилотниками, но и для их вооружения", - сказал Набоков.

Ранее о создании вооружения для беспилотных летательных аппаратов никто официально не сообщал. По данным ряда источников, в России ведутся работы по созданию ударных дронов, некоторые из которых уже прошли испытания.