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"Вертолеты России" на выставке в Сингапуре намерены заключить ряд сервисных контрактов

07.02.2018 ТАСС 181 0
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Вертолеты России
Вертолеты России.
Источник: Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Гендиректор холдинга Андрей Богинский сообщил, что переговоры ведутся с компаниями из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Китая

СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" планирует на открывшемся во вторник авиашоу в Сингапуре заключить ряд контрактов на послепродажное обслуживание. Об этом сообщил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Мы на выставке предполагаем заключение нескольких контрактов на послепродажное обслуживание наших вертолетов. Планируем подписание соглашение на послепродажное обслуживание с компанией из Таиланда, из Камбоджи. Продолжаем работу во Вьетнаме, Китае", - сказал Богинский.

"Вертолеты России" - единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Компания обладает возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг входит в структуру госкорпорации "Ростех".

Singapore Airshow 2018, один из крупнейших в Азии международных авиационных салонов, открылся во вторник. Свои последние разработки в гражданской и военной сферах здесь представят более 1 тыс. компаний из 50 стран. Российскую авиакосмическую промышленность представляют шесть компаний, в том числе "Вертолеты России".
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Вьетнам
Камбоджа
Китай
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Сингапуp
Таиланд
Компании
Вертолеты России
Ростех

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