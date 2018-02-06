Бумажный "Леопард". Почему немецкий супертанк уязвим для советских ПТУР
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Турецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию Щит Евфрата. Октябрь 2016.
Источник: © AFP 2018 / Nazeer al-Khatib
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости, Андрей Коц. Видеокамера разведчика-курда, занявшего удобную позицию на склоне холма, наводится на турецкий танк Leopard-2A4. Боевая машина замерла на окраине небольшого поселка в сирийском Африне, ее экипаж не подозревает, что уже несколько минут находится под прицелом. Где-то сбоку раздается резкий хлопок - и в сторону танка с шипением устремляется ракета. Не проходит и пяти секунд, как 55-тонный "Леопард" разлетается на куски от мощного взрыва. Такой ролик в минувшие выходные выложили в Сеть курдские военные.
С 2016 года турки потеряли в Сирии уже более десятка машин "Леопард-2А4". Причем виноваты в том главным образом далеко не самые современные ПТРК еще советского производства. Результат, на первый взгляд, удивительный: разработанные и построенные в Германии "Леопарды-2" считаются одними из самых мощных и защищенных танков в мире. Однако реальная война развеяла популярный медийный миф о непобедимости немецкой машины.
Уязвимость корпуса
Основные боевые танки (ОБТ) Leopard-2 производятся немецким концерном Krauss-Maffei с 1979 года. Существует более десятка модификаций этой машины, различающихся по степени защищенности, вооружению, электронной начинке. Самый последний вариант - 2А7+ - начал поступать в танковые части Бундесвера совсем недавно. На экспорт идут более старые "Леопарды" версии 2А4. Эти машины стоят на вооружении почти 20 армий - главным образом стран-членов НАТО. В мировом рейтинге ОБТ, который составляет американский журнал Military Ordnance, танки "Леопард-2" традиционно занимают первое место. К их главным достоинствам эксперты относят очень высокую живучесть, мощную пушку, удобную систему управления огнем и высокую скорость - до 72 километров в час.
Впрочем, оценка западных специалистов из года в год основывается исключительно на тактико-технических характеристиках "Леопарда-2" и является, по сути, теоретической. До недавних пор этот танк практически не бывал в реальных боях. В его активе - миротворческие операции в Косово, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также ограниченное участие в боевых действиях в Афганистане, где "Леопарды" обороняют военные базы европейских союзников США. Свое первое крещение огнем эти танки прошли в декабре 2016-го в рамках операции вооруженных сил Турции "Щит Евфрата" в сирийской провинции Алеппо. Наиболее ожесточенные бои велись в районе города Эль-Баб. Именно здесь "Леопарды-2" впервые "познакомились" с ПТРК "Фагот", украденными боевиками ИГ* со складов вооружений правительственных войск, а также американскими TOW, поставленными США силам "умеренной оппозиции".
Результаты этого знакомства лучше всего охарактеризовало издание Die Welt, опубликовавшее в январе 2017-го материал под заголовком "Боевики ИГ* убили немецкий танковый миф". Автор публикации, ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве, утверждал, что турки потеряли как минимум десять "непобедимых" танков "Леопард-2А4". Большая часть поражена огнем ПТРК. Некоторые машины были полностью уничтожены в результате взрыва боекомплекта, как и в случае с турецким танком, атакованным курдами в Африне. По мнению ряда экспертов, именно уязвимость боеукладки - ахиллесова пята немецкой машины.
"В очередной раз наглядно продемонстрировано, что ранее столь высоко котировавшиеся танки Leopard-2 имеют фатальный конструктивный дефект размещения основной части боекомплекта в передней левой части корпуса, со слабой защитой со стороны бортов, - прокомментировали курдское видео специалисты российского Центра анализа стратегий и технологий в своем блоге. - Разрушения танков Leopard-2A4 в результате взрыва боеукладки в передней части корпуса впервые были отмечены на танках, потерянных турецкой армией в ходе боевых действий против сил "Исламского государства"* у сирийского города Эль-Баб в декабре 2016 года".
Спорные рейтинги
По мнению специалистов, афринский танк, скорее всего, был уничтожен ракетой ПТРК "Фагот". Эти комплексы были разработаны в СССР еще в начале 70-х годов - за пять-десять лет до ввода в строй первых "Леопардов-2". "Фаготы" до сих пор стоят на вооружении более чем трех десятков стран. В России есть и более современные переносные комплексы, такие как "Корнет" и "Метис-М", однако отказываться от "Фаготов" Минобороны пока явно не собирается. Как показывает практика, с их помощью все еще можно эффективно бороться с передовой бронетехникой вероятного противника.
|ПТУР "Фагот" сирийской армии на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на полигоне "Алабино".
|Источник: Sputnik / Дмитрий Шорков
"В уничтожении танка "Леопард-2А4" советским противотанковым ракетным комплексом лично я никакой сенсации не вижу, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Виктор Мураховский. - Ни один танк сегодня не способен выдержать удар ПТУР в борт. Ни в одном танке, за исключением российского Т-14 "Армата", не решена проблема уязвимости экипажа от взрыва боекомплекта. Боевые свойства немецкой машины соответствуют 80-м годам прошлого века. Поэтому созданные в то же время советские ПТРК типа "Фагот", "Конкурс", "Метис-М" вполне успешно преодолевают все системы защиты этих танков. Не стоит верить рейтингам, которые составляют СМИ, даже авторитетные. Показатели военно-технического уровня танка определяются не только цифрами ТТХ, но и интегрированными свойствами по огневой мощи, защищенности, подвижности и так далее. В конечном счете, эффективность любого танка зависит от тактики его боевого применения. Все это рейтинги не учитывают и учитывать не могут".
К слову, американские танки M1A2 Abrams, стабильно занимающие в западных рейтингах вторую после "Леопарда" позицию, тоже уязвимы перед огнем "Фаготов". Летом 2015-го в сети появилось несколько видеороликов, в которых боевики-хуситы подбивают с помощью этого ПТРК "Абрамсы" Саудовской Аравии в Йемене. А российские Т-90, которые западные эксперты снисходительно задвигают на последние строчки своих рейтингов, уверенно держат попадания противотанковых ракет боевиков ИГ* в Сирии. Соответствующих видео в интернете тоже немало. Конечно, это не значит, что российские машины неуязвимы, но есть лишний повод задуматься над объективностью "авторитетных" рейтингов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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06.02.2018
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