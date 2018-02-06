Под Хабаровском С-300 ВВО поразили сверхзвуковые высотные цели "противника"



Зенитная ракетная система С-300.

Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Зенитная ракетная система С-300.Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Хабаровском крае, поднятые по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности, обнаружили и "уничтожили" с помощью комплексов С-300 сверхзвуковые высотные цели условного противника, сообщает пресс-служба округа во вторник.

"В ходе практической части проверки боевой готовности расчеты ЗРК С-300 передислоцировались в другой район, совершив марш на штатной технике, обустроили на новом месте позиции командные пункты. Обнаружили, идентифицировали и сопроводили воздушные цели. Для расчетов был смоделирован полет группы высотных сверхзвуковых воздушных целей, зенитчики провели электронные пуски ЗРК С-300, успешно поразив все воздушные цели "противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие работали в условиях использования "противником" средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, им пришлось отражать атаку "диверсантов" на колонну техники и преодолеть условно зараженные участки местности.